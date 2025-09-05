Social
Al via la Serie D, Reggina grande favorita?

È tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie D, che vedrà quattro calabresi impegnate nel girone I. Vibonese e Vigor Lamezia debutteranno in casa, Reggina e Sambiase in trasferta.

5 settembre, 2025
Tag
Serie D · calcio calabria · Reggina · vibonese calcio · sambiase calcio · Vigor Lamezia
