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Basket in carrozzina, la Reggio Bic si presenta

La Reggio Bic ai nastri di partenza della serie A di basket in carrozzina. Nella città dello Stretto presentata la nuova stagione del club amaranto.

21 ottobre, 2026
Tag
reggio calabria · basket in carrozzina
Sport

Serie D, la Reggina vince la Vigor travolge l'Enna

20 ottobre 2026
Ore 16:33
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Sport

Catanzaro, Gorgone cerca la svolta dopo Verona

20 ottobre 2026
Ore 12:18
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Serie D, la Reggina vince e ritrova il sorriso

19 ottobre 2026
Ore 18:30
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Volley A3, la tonno Callipo Vibo si presenta alla città

19 ottobre 2026
Ore 18:30
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Cosenza e Crotone già alla ricerca di punti vitali

17 ottobre 2026
Ore 11:29
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Serie D, la Reggina in cerca di riscatto

16 ottobre 2026
Ore 18:20
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Taekwondo gli Italiani tornano a Rossano

16 ottobre 2026
Ore 18:03
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US Catanzaro, per Gorgone ultima chiamata a Verona

16 ottobre 2026
Ore 12:00
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Vibonese, dieci gol in trasferta: nessuno come lei

15 ottobre 2026
Ore 19:00
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La Pirossigeno cala il poker alla Cdm futsal

15 ottobre 2026
Ore 11:18
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Rocca di Neto, Salerno: «È un campionato equilibrato»

15 ottobre 2026
Ore 11:12
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Sambiase e Reggina in vetta, il Praiatortora vola

14 ottobre 2026
Ore 12:24
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Catanzaro, Gorgone resta ma la fiducia è a tempo

13 ottobre 2026
Ore 17:24
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Serie D, pari tra Reggina e Vibonese

12 ottobre 2026
Ore 19:00
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12 ottobre 2026
Ore 10:15
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Picerno-Cosenza: per Coppitelli ultima spiaggia

11 ottobre 2026
Ore 12:00
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Reggina-Vibonese, derby per il primato

10 ottobre 2026
Ore 11:17
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Catanzaro-Mantova, Gorgone cerca la svolta

10 ottobre 2026
Ore 11:14
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Grand Tour delle Calabrie, quattro giorni di emozioni

9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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Serie D, Reggina eliminata dalla Coppa Italia

8 ottobre 2026
Ore 19:00
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