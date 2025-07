Si è chiusa con successo la prima edizione del “1°Torneo open 1000 - Fisioclinic” di padel, che si è svolto dal 23 al 29 giugno negli impianti sportivi di “M&A padel” di Belvedere Marittimo. L’evento è stato patrocinato dalla Fitp e ha coinvolto i circoli di tutta Italia. Ad organizzarlo sono stati quattro giovani del posto: Matteo Casella e Antonio Iunti, proprietari degli impianti, insieme a Giorgio Gaglianone ed Eugenio Liporace. «Il torneo – ha detto quest’ultimo – è nato dalla passione per il padel che si è sviluppata dal 2021 in poi in Calabria. Questa prima edizione è un punto di partenza per creare, nei prossimi anni, qualcosa di più di più importante e coinvolgere sempre più persone».

Ospiti di altissimo livello

Tantissimi gli atleti d’altissimo livello che si sono sfidati in campo alla conquista del montepremi in palio da 1.000 euro. Tra questi: Israel Jose Fernandez Seda, Giovanni Arcidiacono, Agustin Ignacio Collosso, Emiliano Ruben Bustos, Juan Ramiro Irigoitia, Francesco Veneziano, Guido Martire, Santo Esposito, Giulio Lucchetti e Matteo Maria Sperati, insieme ad altri top player argentini.

Evento unico per la costa

Per la costa tirrenica cosentina si è trattato di un evento senza precedenti, che ha riunito centinaia di appassionati e riscosso ampio sostegno anche dall’imprenditoria locale: più di trentacinque attività commerciali hanno deciso di sostenere il progetto.

Oltre allo spettacolo in campo, il torneo di padel ha garantito divertimento e svago per i giovani del posto con tanta musica dal vivo, dj-set, food e drink d’autore. Il torneo si candida così a diventare un appuntamento fisso per il padel calabrese e per la promozione del territorio.