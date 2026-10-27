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Benevento-Catanzaro, inizia l'era Mignani

Oggi alle 19 il Catanzaro in campo a Benevento per l’infrasettimanale. Un match che segna il debutto del nuovo allenatore Mignani.

27 ottobre, 2026
Sport

Catanzaro. si riparte da Mignani

26 ottobre 2026
Ore 13:05
Catanzaro. si riparte da Mignani
Sport

Crotone contro il Casarano per risalire la classifica

26 ottobre 2026
Ore 13:06
Crotone contro il Casarano per risalire la classifica
Sport

Serie D, Praiatortora-Vigor: è derby calabrese

24 ottobre 2026
Ore 11:42
Serie D, Praiatortora-Vigor: è derby calabrese
Sport

Catanzaro-Ascoli, Gorgone: «Non dobbiamo aver paura»

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Catanzaro-Ascoli, Gorgone: «Non dobbiamo aver paura»
Sport

Cosenza all'ultima spiaggia

23 ottobre 2026
Ore 12:09
Cosenza all'ultima spiaggia
Sport

City Rende, la scommessa di Perrelli sui giovani locali

22 ottobre 2026
Ore 17:39
City Rende, la scommessa di Perrelli sui giovani locali
Sport

La Calabria porta bene agli azzurri, 3-2 alla Georgia

21 ottobre 2026
Ore 18:55
La Calabria porta bene agli azzurri, 3-2 alla Georgia
Sport

Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli

21 ottobre 2026
Ore 18:54
Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli
Sport

Basket in carrozzina, la Reggio Bic si presenta

21 ottobre 2026
Ore 12:10
Basket in carrozzina, la Reggio Bic si presenta
Sport

Serie D, la Reggina vince la Vigor travolge l'Enna

20 ottobre 2026
Ore 16:33
Serie D, la Reggina vince la Vigor travolge l'Enna
Sport

Catanzaro, Gorgone cerca la svolta dopo Verona

20 ottobre 2026
Ore 12:18
Catanzaro, Gorgone cerca la svolta dopo Verona
Sport

Serie D, la Reggina vince e ritrova il sorriso

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Serie D, la Reggina vince e ritrova il sorriso
Sport

Volley A3, la tonno Callipo Vibo si presenta alla città

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Volley A3, la tonno Callipo Vibo si presenta alla città
Sport

Cosenza e Crotone già alla ricerca di punti vitali

17 ottobre 2026
Ore 11:29
Cosenza e Crotone già alla ricerca di punti vitali
Sport

Serie D, la Reggina in cerca di riscatto

16 ottobre 2026
Ore 18:20
Serie D, la Reggina in cerca di riscatto
Sport

Taekwondo gli Italiani tornano a Rossano

16 ottobre 2026
Ore 18:03
Taekwondo gli Italiani tornano a Rossano
Sport

US Catanzaro, per Gorgone ultima chiamata a Verona

16 ottobre 2026
Ore 12:00
US Catanzaro, per Gorgone ultima chiamata a Verona
Sport

Vibonese, dieci gol in trasferta: nessuno come lei

15 ottobre 2026
Ore 19:00
Vibonese, dieci gol in trasferta: nessuno come lei
Sport

La Pirossigeno cala il poker alla Cdm futsal

15 ottobre 2026
Ore 11:18
La Pirossigeno cala il poker alla Cdm futsal
Sport

Rocca di Neto, Salerno: «È un campionato equilibrato»

15 ottobre 2026
Ore 11:12
Rocca di Neto, Salerno: «È un campionato equilibrato»
Sport

Sambiase e Reggina in vetta, il Praiatortora vola

14 ottobre 2026
Ore 12:24
Sambiase e Reggina in vetta, il Praiatortora vola

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