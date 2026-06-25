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Dilettanti, Eccellenza al via il 13 settembre

La nuova stagione del calcio dilettantistico calabrese è già iniziata. La LND Calabria ha ufficializzato date, iscrizioni e calendari del campionato 2026-2027: ecco tutte le novità

25 giugno, 2026
Tag
dilettanti calabria · eccellenza calabria · calcio calabria
Sport

Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A

24 giugno 2026
Ore 12:34
Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A
Sport

Cosenza, c'è l'assemblea per la nuova squadra

24 giugno 2026
Ore 19:24
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Sport

Cosenza Calcio, una nuova squadra in città

23 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Us Vibonese, Vullo nuovo socio di maggioranza

22 giugno 2026
Ore 12:19
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Sport

Cosenza calcio, Guarascio riapre alla vendita

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Reggina, atteso il closing di Lotito

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Sport

Us Catanzaro, Turati per la panchina giallorossa

20 giugno 2026
Ore 11:26
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Sport

Serie D, il punto sulle squadre calabresi

19 giugno 2026
Ore 13:54
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Sport

Cosenza Calcio, naufragata la trattativa Guarascio-Rota

18 giugno 2026
Ore 18:54
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Sport

Trebisacce sugli scudi e ai saluti con il ds Rugiano

18 giugno 2026
Ore 12:23
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Sport

Cosenza e Crotone iscritte alla serie C

17 giugno 2026
Ore 19:56
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Sport

Catanzaro, priorita panchina: le ultime di mercato

17 giugno 2026
Ore 19:33
Catanzaro, priorita panchina: le ultime di mercato
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Cosenza Calcio, le trattative infiammano la città

17 giugno 2026
Ore 12:35
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Serie C, Crotone regolarmente ai nastri di partenza

17 giugno 2026
Ore 12:33
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Giro d'Italia Next Gen, under 23 su due ruote

17 giugno 2026
Ore 12:19
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Volley, svelate le divise per il Trofeo delle regioni

16 giugno 2026
Ore 17:02
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Reggio, promozione sfumata (per ora) per la Redel Viola

16 giugno 2026
Ore 12:00
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Successo per il festival dello sport a Soverato

15 giugno 2026
Ore 18:18
Successo per il festival dello sport a Soverato
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Febbre rosa in Calabria per il Next Gen

15 giugno 2026
Ore 18:16
Febbre rosa in Calabria per il Next Gen
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A Reggio i giovani campioni del ciclismo mondiale

15 giugno 2026
Ore 12:21
A Reggio i giovani campioni del ciclismo mondiale
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Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

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