Eurocup 25, Fisiosanisport Reggio Bic alle final eight

Finisce con una larga vittoria la due giorni dell’Eurocup 2025 del basket in carrozzina svoltasi a Reggio Calabria. Al Palacalafiore la Fisiosanisport Reggio Bic stacca il biglietto per le final eight che si terranno ad aprile in Turchia.