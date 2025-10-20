Social
La Cadi futura fa festa, pari del Soverato

In Serie A2 Élite di calcio a 5, la Futura vince 6-5 con la New Taranto e avvicina la vetta. Il Soverato Futsal pareggia invece 2-2 a Canicattì conquistando un punto prezioso.

20 ottobre, 2025
Sport

Serie D, Reggina sconfitta dalla Vigor e contestata

20 ottobre 2025
Ore 12:24
Sport

Serie B, il Catanzaro riceve il Padova al Ceravolo

18 ottobre 2025
Ore 12:32
Sport

Reggio Calabria capitale europea del basket paralimpico

18 ottobre 2025
Ore 12:28
Sport

Catanzaro, Fiaccola olimpica con tre tedofori di eccezione

18 ottobre 2025
Ore 12:24
Sport

Crotone con il Monopoli in casa per alzare l'asticella

17 ottobre 2025
Ore 19:02
Sport

Cosenza, via alla missione Sorrento

17 ottobre 2025
Ore 19:01
Sport

Serie A2, la Futura ospita la capolista Taranto

17 ottobre 2025
Ore 12:47
Sport

Serie C, Crotone e Cosenza preparano il decimo turno

16 ottobre 2025
Ore 19:02
Sport

Basket, il Catanzaro prepara la sfida di Matera

16 ottobre 2025
Ore 19:00
Sport

Db Rossoblu Luzzi, domenica sfida con il Praiatortora

16 ottobre 2025
Ore 12:13
Sport

Catanzaro-Padova, partita importante per rialzarsi

15 ottobre 2025
Ore 19:09
Sport

Serie D: crisi nera Reggina, in alto Sambiase e Vibonese

15 ottobre 2025
Ore 11:50
Sport

Corigliano Rossano sogna il professionismo

15 ottobre 2025
Ore 11:30
Sport

Il Gran gala dello sport celebra i campioni calabresi

14 ottobre 2025
Ore 13:09
Sport

La prevenzione guarda alla Calabria

14 ottobre 2025
Ore 13:06
Sport

Futsal, la Pirossigeno Cosenza cade anche ad Eboli

13 ottobre 2025
Ore 17:51
Sport

Serie C, il Cosenza ospita l'Atalanta u23

11 ottobre 2025
Ore 11:05
Sport

Assegnato a Enzo Maresca il premio Nicola Ceravolo

11 ottobre 2025
Ore 10:55
Sport

Serie D, nel weekend il piatto forte è Messina-Reggina

10 ottobre 2025
Ore 19:15
Sport

La marcia del Crotone passa da Foggia

10 ottobre 2025
Ore 19:15
Sport

Una pausa per ricaricare le batterie in casa Catanzaro

10 ottobre 2025
Ore 12:41
