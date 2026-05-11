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La Calabria si tinge di rosa con il Giro d'Italia

La Calabria si tinge di rosa: il Giro d’Italia torna nella nostra regione con le tappe Catanzaro-Cosenza e Praia a Mare-Potenza. Cresce l’attesa tra villaggi, eventi e grande entusiasmo lungo le strade della corsa.

11 maggio, 2026
Tag
giro d italia
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
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Aquilani suona la carica: «Il Ceravolo ci spingerà»

11 maggio 2026
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11 maggio 2026
Ore 18:30
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11 maggio 2026
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11 maggio 2026
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Cosenza, Buscè: "A gennaio ci siamo indeboliti"

9 maggio 2026
Ore 12:24
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8 maggio 2026
Ore 16:48
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8 maggio 2026
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7 maggio 2026
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6 maggio 2026
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6 maggio 2026
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6 maggio 2026
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6 maggio 2026
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5 maggio 2026
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5 maggio 2026
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4 maggio 2026
Ore 19:20
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3 maggio 2026
Ore 12:15
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Play off, il Cosenza prepara l'esordio al Marulla

3 maggio 2026
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2 maggio 2026
Ore 11:35
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2 maggio 2026
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1 maggio 2026
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