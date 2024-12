Dalla fascia di capitano alla frusta per la crema. Un processo inedito, soprattutto quando ancora non si hanno trent’anni e il calcio è stata per tanto tempo una ragione di vita. Eppure Saverio Madrigali, ex difensore di Fiorentina e Cosenza, ha appeso gli scarpini al chiodo dopo la pandemia ed è diventato un pasticciere di successo. Quest’anno, per la prima volta, è finito nella guida del Gambero Rosso. Un successo clamoroso per l’ormai ex calciatore, salito alla ribalta con il reality MTV “Giovani Speranze” che, nel 2016/’17, ha servito in maglia rossoblù.

Saverio Madrigali, dalla Fiorentina alla pasticceria (passando per il “Marulla”)

Saverio Madrigali è stato anche il capitano della Primavera della Fiorentina protagonista del reality MTV “Giovani Speranze”. Classe 1995, pisano, in lui molti vedevano i gradi del campione. Pontedera, con cui fu avversario del Cosenza in semifinale di Coppa Italia Serie C nel 2014/’15, poi Arezzo e Vicenza prima di approdare alla corte dell’allora tecnico Giorgio Roselli. Continua su CosenzaChannel