Sport

Serie B in campo a Pasquetta per il 34esimo turno

In Serie B, il lunedì di Pasquetta si scenderà in campo per la 34esima giornata. Impegni in trasferta per entrambi le calabresi. Il Catanzaro - impegnato nella corsa play off - sarà di scena a Mantova, mentre il fanalino di coda Cosenza si gioca le ultimissime speranze salvezza in casa dello Spezia.