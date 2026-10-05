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Serie C, KO per Cosenza e Crotone

Siamo allo sport. Weekend nero per Cosenza e Crotone in Serie C: entrambe sconfitte e ancora agli ultimi due posti. I Lupi cedono al Foggia, gli Squali beffati a Catania nel finale.

5 ottobre, 2026
Sport

Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

29 settembre 2026
Ore 17:44
Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
Sport

Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi

3 ottobre 2026
Ore 12:34
Basket B nazionale, la Viola vuole ripartire dai tifosi
Sport

Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa

2 ottobre 2026
Ore 11:52
Serie D, la Reggina viaggia col vento in poppa
Sport

Catanzaro, segnali positivi dal test con la Vibonese

1 ottobre 2026
Ore 17:34
Catanzaro, segnali positivi dal test con la Vibonese
Sport

Promozione, Pino Donato Taverna ko con il Cassano

1 ottobre 2026
Ore 12:00
Promozione, Pino Donato Taverna ko con il Cassano
Sport

Corigliano Rossano, due eventi sul mare

30 settembre 2026
Ore 12:00
Corigliano Rossano, due eventi sul mare
Sport

Cosenza, torna il Gran Tour delle Calabrie

30 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza, torna il Gran Tour delle Calabrie
Sport

Serie D, girone I: Calabria protagonista

29 settembre 2026
Ore 12:00
Serie D, girone I: Calabria protagonista
Sport

Serie D, quinta vittoria consecutiva per la Reggina

28 settembre 2026
Ore 19:00
Serie D, quinta vittoria consecutiva per la Reggina
Sport

Cosenza a Bari per sfatare il tabu

26 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza a Bari per sfatare il tabu
Sport

In serie D Reggina-Igea e il derby di Lamezia

26 settembre 2026
Ore 12:00
In serie D Reggina-Igea e il derby di Lamezia
Sport

Corigliano Marca: Simone Forconi vola a suon di gol

25 settembre 2026
Ore 12:01
Corigliano Marca: Simone Forconi vola a suon di gol
Sport

Reggina, difesa da record: 5 partite e 0 gol subiti

24 settembre 2026
Ore 19:00
Reggina, difesa da record: 5 partite e 0 gol subiti
Sport

Il Catanzaro a Mantova per rimettersi in pari

24 settembre 2026
Ore 12:34
Il Catanzaro a Mantova per rimettersi in pari
Sport

Dal campo alla panchina: Antonio Russo al Mesoraca

23 settembre 2026
Ore 12:00
Dal campo alla panchina: Antonio Russo al Mesoraca
Sport

Catanzaro, la sosta per ripartire dopo il ko di Genova

22 settembre 2026
Ore 17:24
Catanzaro, la sosta per ripartire dopo il ko di Genova
Sport

Beach Volley internazionale a Schiavonea

22 settembre 2026
Ore 13:07
Beach Volley internazionale a Schiavonea
Sport

Serie D, tris Reggina in casa della Vigor Lamezia

21 settembre 2026
Ore 19:00
Serie D, tris Reggina in casa della Vigor Lamezia
Sport

Next Gen atp a Reggio le promesse del tennis mondiale

21 settembre 2026
Ore 10:25
Next Gen atp a Reggio le promesse del tennis mondiale
Sport

Catanzaro, a Marassi la prova del nove contro la Samp

18 settembre 2026
Ore 18:30
Catanzaro, a Marassi la prova del nove contro la Samp
Sport

Cosenza, contro la Scafatese serve la svolta

18 settembre 2026
Ore 18:30
Cosenza, contro la Scafatese serve la svolta

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