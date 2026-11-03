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Catanzaro, la cura Mignani inizia a funzionare

Due pareggi nelle prime due partite della gestione Mignani, ma soprattutto segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell'atteggiamento. Il Catanzaro prova a risalire la china dopo un avvio di stagione complicato.

3 novembre, 2026
Sport

Serie D, la Reggina vince e consolida il primato

3 novembre 2026
Ore 13:00
Serie D, la Reggina vince e consolida il primato
Sport

2 novembre 2026
Ore 07:21
Sport

I Girasoli della Locride verso gli Special Olympics

1 novembre 2026
Ore 12:30
I Girasoli della Locride verso gli Special Olympics
Sport

US Catanzaro, Mignani si presenta alla piazza

30 ottobre 2026
Ore 19:48
US Catanzaro, Mignani si presenta alla piazza
Sport

Stadio, conferenza stampa congiunta comune-Us Catanzaro

30 ottobre 2026
Ore 18:11
Stadio, conferenza stampa congiunta comune-Us Catanzaro
Sport

Catanzaro, contro il Padova serve la svolta

30 ottobre 2026
Ore 13:04
Catanzaro, contro il Padova serve la svolta
Sport

Serie D, Reggina fermata dal Castrumfavara

29 ottobre 2026
Ore 18:05
Serie D, Reggina fermata dal Castrumfavara
Sport

Pirossigeno Cosenza, rimonta e primato in vetta

27 ottobre 2026
Ore 18:41
Pirossigeno Cosenza, rimonta e primato in vetta
Sport

Benevento-Catanzaro, inizia l'era Mignani

27 ottobre 2026
Ore 13:31
Benevento-Catanzaro, inizia l'era Mignani
Sport

Crotone contro il Casarano per risalire la classifica

26 ottobre 2026
Ore 13:06
Crotone contro il Casarano per risalire la classifica
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Catanzaro. si riparte da Mignani

26 ottobre 2026
Ore 13:05
Catanzaro. si riparte da Mignani
Sport

Serie D, Praiatortora-Vigor: è derby calabrese

24 ottobre 2026
Ore 11:42
Serie D, Praiatortora-Vigor: è derby calabrese
Sport

Catanzaro-Ascoli, Gorgone: «Non dobbiamo aver paura»

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Catanzaro-Ascoli, Gorgone: «Non dobbiamo aver paura»
Sport

Cosenza all'ultima spiaggia

23 ottobre 2026
Ore 12:09
Cosenza all'ultima spiaggia
Sport

City Rende, la scommessa di Perrelli sui giovani locali

22 ottobre 2026
Ore 17:39
City Rende, la scommessa di Perrelli sui giovani locali
Sport

La Calabria porta bene agli azzurri, 3-2 alla Georgia

21 ottobre 2026
Ore 18:55
La Calabria porta bene agli azzurri, 3-2 alla Georgia
Sport

Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli

21 ottobre 2026
Ore 18:54
Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli
Sport

Basket in carrozzina, la Reggio Bic si presenta

21 ottobre 2026
Ore 12:10
Basket in carrozzina, la Reggio Bic si presenta
Sport

Serie D, la Reggina vince la Vigor travolge l'Enna

20 ottobre 2026
Ore 16:33
Serie D, la Reggina vince la Vigor travolge l'Enna
Sport

Catanzaro, Gorgone cerca la svolta dopo Verona

20 ottobre 2026
Ore 12:18
Catanzaro, Gorgone cerca la svolta dopo Verona
Sport

Serie D, la Reggina vince e ritrova il sorriso

19 ottobre 2026
Ore 18:30
Serie D, la Reggina vince e ritrova il sorriso

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