Serie D, la Reggina vince e consolida il primato

Presentato oggi il percorso, il capoluogo campano punto più meridionale della prossima Corsa Rosa. Escluse anche Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna: per la regione un nuovo stop appena un anno dopo il ritorno del 2026
Le coppie Erriu-Alletto e Todaro-Giacalone conquistano i titoli femminile e maschile, mentre Manzione-Sartini si impongono nel misto. Oltre 40 partecipanti da nove regioni, con la campionessa Sara D’Ambrogio testimonial della manifestazione
Il successo per 3-0 contro Sc Soverato consolida il secondo posto e alimenta il sogno promozione. L'allenatore rossoblù è soddisfatto della fase difensiva, ma pretende maggiore qualità nella gestione del possesso
Il colpo esterno a Licata firmato Nanapere regala il terzo successo nelle ultime quattro gare e il quinto posto in classifica. Il tecnico promuove la prestazione: «Una delle migliori per costruzione, ci siamo divertiti. Ma nel girone di ritorno sarà dura»
Sul 2-0 per il Siderno, un fischio proveniente dall'esterno induce i padroni di casa a interrompere l'azione. Gli amaranto ne approfittano e riaprono la gara, prima del definitivo 2-2 firmato da Reparaz
Prima sconfitta stagionale per la squadra di Antonio Polimeni, che strappa un set alla capolista e sfiora il quarto. Decisivi i finali combattuti, mentre l'8 novembre al PalaCalafiore arriverà la Joy Gioia del Colle
Il nuovo trail organizzato dall’ASD Zomaro Experience conquista atleti e appassionati tra i colori autunnali del Parco. Giuseppina Eva Casella prima nell’Epic femminile, successi di Vito Cosentino e Teresa Latella nell’Origins
l talento bolognese della Mercedes chiude i conti con quattro gare d'anticipo. Il terzo posto in Messico basta per conquistare matematicamente il titolo e riportare l'Italia sul tetto del mondo dopo oltre sette decenni
La squadra di mister Tony Lio vince 2-4 al "D'Alcontres-Barone" un match al cardiopalma: doppietta di Haberkon e sigilli di Sueva e Della Salandra. I giallorossi restano in cima alla classifica in coabitazione con la Reggina
La vittoria in extremis contro il Milazzo regala il settimo risultato utile consecutivo e il terzo posto in classifica, ma il tecnico rossoblù non ci sta: «Siamo tutti arrabbiati, non possiamo sprecare così tanto»
Nona vittoria in dieci giornate e primato solitario per i biancocelesti, che superano in rimonta il Cagliari e si portano a +3 sull'Inter. Il tecnico calabrese ha restituito entusiasmo, unità e senso di appartenenza a una squadra che oggi sogna in grande