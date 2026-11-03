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Sport

Serie D, la Reggina vince e consolida il primato

Calcio di Serie D: la Reggina cala il pokerissimo contro il Ragusa e torna a sorridere.

3 novembre, 2026
Ciclismo

Giro d’Italia 2027, la corsa si ferma a Napoli e la Calabria resta di nuovo fuori

Presentato oggi il percorso, il capoluogo campano punto più meridionale della prossima Corsa Rosa. Escluse anche Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna: per la regione un nuovo stop appena un anno dopo il ritorno del 2026
Giro d’Italia 2027, la corsa si ferma a Napoli e la Calabria resta di nuovo fuori\n
Verso la svolta

Vargas e la Vigor Lamezia ai saluti, si cerca l’intesa per l’addio: Morelli in pole per la successione

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma le parti lavorano per interrompere il rapporto. Possibili sviluppi anche sul futuro del direttore sportivo Ramondino
Redazione
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gol nei due tempi

Eccellenza, Paolana a due facce: partenza a rilento nei primi 45' (solo due gol), poi la scossa nella ripresa

Dopo otto giornate del campionato di Eccellenza, i numeri della squadra tirrenica rivelano un trend netto: ben 8 dei 10 gol totali sono stati messi a segno nel secondo tempo
Vincenzo Primerano
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Asi

Reggio capitale del padel per tre giorni, la Sicilia domina le finali nazionali ASI 2026 

Le coppie Erriu-Alletto e Todaro-Giacalone conquistano i titoli femminile e maschile, mentre Manzione-Sartini si impongono nel misto. Oltre 40 partecipanti da nove regioni, con la campionessa Sara D’Ambrogio testimonial della manifestazione
Redazione
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Lotta alla droga, due sequestri fra Crotone e Reggio

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Unical, semi di gioia e poetica del fallimento

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3 novembre 2026
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Politica

La crisi dei sindaci di centrosinistra

3 novembre 2026
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Eccellenza

Deliese da applausi, Parentela alza l'asticella: «Possiamo fare ancora di più»

Il successo per 3-0 contro Sc Soverato consolida il secondo posto e alimenta il sogno promozione. L'allenatore rossoblù è soddisfatto della fase difensiva, ma pretende maggiore qualità nella gestione del possesso
Vincenzo Primerano
2 novembre 2026
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Serie D

Sambiase, poker da capolista sull'Igea Virtus: Lio esalta il carattere del gruppo

Quattro gol in trasferta e un'altra prova di personalità per la formazione giallorossa, sempre in vetta alla Serie D. «La cavalcata di De Luca è l'emblema di una squadra che non molla mai»
Vincenzo Primerano
2 novembre 2026
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Presa di posizione

Siderno, duro comunicato dopo il derby con il Locri: «La misura è colma, meritiamo rispetto»

Il club contesta la convalida del gol di Bruzzese, arrivato dopo un fischio esterno che ha fermato la difesa. La società chiama in causa AIA regionale e FIGC Calabria
Redazione sport
2 novembre 2026
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Le parole del ds

Us Catanzaro, Polito a LaC: «Non dormo la notte, fa male vederci all'ultimo posto»

Il direttore sportivo giallorosso ospite di 11 in Campo Giallorossi su LaC On Air: «Il Catanzaro deve rimanere in Serie B, lo merita la società e soprattutto la città»
Vincenzo Primerano
2 novembre 2026
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Serie D, successo da playoff per il Praiatortora. Viscardi esulta ma frena: «Vittoria bellissima, ma pensiamo prima a salvarci»

Il colpo esterno a Licata firmato Nanapere regala il terzo successo nelle ultime quattro gare e il quinto posto in classifica. Il tecnico promuove la prestazione: «Una delle migliori per costruzione, ci siamo divertiti. Ma nel girone di ritorno sarà dura»
Vincenzo Primerano
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Promozione B

Il fischio “fantasma” nel derby: il Siderno si ferma, il Locri segna e rimonta – VIDEO

Sul 2-0 per il Siderno, un fischio proveniente dall'esterno induce i padroni di casa a interrompere l'azione. Gli amaranto ne approfittano e riaprono la gara, prima del definitivo 2-2 firmato da Reparaz
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Domotek, una battaglia spettacolare contro la corazzata Grottazzolina: gli amaranto cedono 3-1 ma escono a testa altissima

Prima sconfitta stagionale per la squadra di Antonio Polimeni, che strappa un set alla capolista e sfiora il quarto. Decisivi i finali combattuti, mentre l'8 novembre al PalaCalafiore arriverà la Joy Gioia del Colle
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La Viola sconfitta di misura dal Desio che passa al PalaCalafiore: 66-67

Sconfitta di misura per i neroarancio nella sesta giornata di Serie B Nazionale. La formazione di coach Carrea cede nel finale dopo una sfida intensa ed equilibrata
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2 novembre 2026
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Cittanova, la Grande Via dell’Aspromonte parte nel segno di Francesco Mangano: sport, natura e partecipazione per un esordio da ricordare

Il nuovo trail organizzato dall’ASD Zomaro Experience conquista atleti e appassionati tra i colori autunnali del Parco. Giuseppina Eva Casella prima nell’Epic femminile, successi di Vito Cosentino e Teresa Latella nell’Origins
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Dal parquet alla tavola

Dimenticate coppe e medaglie, alla Nuova Celico l'MVP si premia con le patate

Un riconoscimento decisamente insolito per Pierluigi De Franco, protagonista della sfida Under 19 contro il Saracena. In palio cinque chilogrammi di Patate della Sila IGP
F.R.S.
2 novembre 2026
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non un passo indietro

Cosenza, il Marulla resta vuoto: nuovo messaggio della città a Guarascio

Poche decine di spettatori sugli spalti per la sfida vinta contro l'Inter U23. Il dissenso della tifoseria rossoblù resta compatto e lo sguardo è già rivolto al futuro del calcio cittadino

Alessandro Storino
2 novembre 2026
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Il trionfo

Formula 1: Kimi Antonelli è campione del mondo, Italia nella storia dopo 73 anni

l talento bolognese della Mercedes chiude i conti con quattro gare d'anticipo. Il terzo posto in Messico basta per conquistare matematicamente il titolo e riportare l'Italia sul tetto del mondo dopo oltre sette decenni
Redazione
1 novembre 2026
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vittoria e primato

Serie D, Sambiase da sogno a Barcellona: poker all'Igea Virtus e vetta confermata

La squadra di mister Tony Lio vince 2-4 al "D'Alcontres-Barone" un match al cardiopalma: doppietta di Haberkon e sigilli di Sueva e Della Salandra. I giallorossi restano in cima alla classifica in coabitazione con la Reggina
Vincenzo Primerano
1 novembre 2026
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Calcio Dilettanti

Promozione B, terzo Ko di fila per il Pizzo. Il Polistena passa 4-0, Viterbo: «Sconfitta meritata, troppi errori banali in difesa»

I biancazzurri restano a secco di reti. Il tecnico non cerca alibi ma guarda al futuro: «Dal centrocampo in su non abbiamo sfigurato, ma c'è ancora da lavorare»
Vincenzo Primerano
1 novembre 2026
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Serie C

Fc Crotone, crollo senza fine: avanti 2-0 a Potenza, i rossoblù perdono 4-2

Pitagorici avanti con un'autorete di Bura e il gol di Grosso, ma nella ripresa subiscono la rimonta della capolista. La squadra di Tisci resta inchiodata all'ultimo posto con un solo punto
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1 novembre 2026
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Striscia positiva

Vibonese Calcio, Marra vince ma bacchetta i suoi: «Troppi errori, partita da chiudere prima»

La vittoria in extremis contro il Milazzo regala il settimo risultato utile consecutivo e il terzo posto in classifica, ma il tecnico rossoblù non ci sta: «Siamo tutti arrabbiati, non possiamo sprecare così tanto»
Vincenzo Primerano
1 novembre 2026
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Il personaggio

Gattuso, il miracolo della semplicità: la Lazio vola in vetta alla Serie A e il calcio riscopre il suo Ringhio

Nona vittoria in dieci giornate e primato solitario per i biancocelesti, che superano in rimonta il Cagliari e si portano a +3 sull'Inter. Il tecnico calabrese ha restituito entusiasmo, unità e senso di appartenenza a una squadra che oggi sogna in grande
Francesco Roberto Spina
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Coppitelli: «Super partita del Cosenza. Giocare lontano da casa ci è costato dei punti»

L’allenatore: «Oggi le persone che c'erano, comunque quando abbiamo fatto gol hanno esultato, quando c'è stato da aiutarci si sono alzate le voci a nostro supporto»
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La decima giornata sorride alle calabresi: quattro vittorie su cinque, tre squadre nelle prime tre posizioni e una classifica sempre più a tinte rossoblù. La Vigor Lamezia cade ancora ed è ultima
Vincenzo Primerano
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primo “X”

Promozione B, primo pareggio stagionale per il Catona. Melchionna: «Secondo tempo positivo, ma è mancata la stoccata vincente»

Nell'anticipo dell'ottava giornata i biancoblu interrompono il tabù del segno "X". Il tecnico analizza la prova: «Primo tempo non brillante, poi abbiamo macinato gioco senza trovare il gol»
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