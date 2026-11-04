L’avvocato Giuseppe Carratelli conferma l’indiscrezione di questa mattina pubblicata in esclusiva dalla nostra testata con nomi e circostanze dei fatti. Lo fa con un comunicato stampa in rappresentanza del nutrito gruppo di imprenditori che proveranno a rilanciare il calcio in città. Ed annuncia, cosa non di secondaria importanza, una conferenza stampa che dovrebbe essere convocata per sabato mattina. Insomma, un tentativo concreto e strutturato di ridare fiato e speranze alla città pallonara con il marchio del glorioso Cosenza Calcio 1914.

«È in corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914, partendo dal campionato di Eccellenza mediante incorporazione del titolo sportivo dell’a.s.d. DB Rossoblù città di Luzzi. Il progetto - conferma Giuseppe Carratelli - è promosso da un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio cosentino, uniti dalla comune volontà di ricostruire un percorso societario e sportivo solido, trasparente e sostenibile, nel pieno rispetto della normativa federale e delle regole sportive vigenti».

Per l’avvocato, come spiegato nel nostro articolo di anticipazione di questa mattina, la condizione imprescindibile è l’utilizzo dello stadio San Vito Marulla. «L’iniziativa – evidenzia ancora – nasce dalla convinzione che il ritorno del calcio a Cosenza debba passare attraverso un radicamento territoriale autentico, valorizzando la storia, la tradizione ed il senso di appartenenza della piazza rossoblù. Il gruppo intende operare con la massima serietà e trasparenza, ponendo le basi per una gestione equilibrata e proiettata al lungo periodo, con l’obiettivo di restituire alla città un progetto sportivo sostenibile».

L’avvocato Giuseppe Carratelli annuncia inoltre che «i dettagli relativi alla struttura societaria, all’assetto organizzativo e alle linee guida del progetto tecnico-sportivo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni». Dovrebbe essere indetta per sabato mattina.