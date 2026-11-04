Rossano Ultras festeggia quarant’anni di storia: tre giorni di iniziative, dal 26 al 28 novembre, per celebrare il traguardo del gruppo di tifosi nato nel 1986. Un anniversario che sarà aperto all’intera città di Corigliano-Rossano e che unirà memoria, cinema, musica e momenti di aggregazione nel segno dei colori rossoblù. Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 26 novembre, alle ore 19, al cinema San Marco, con la proiezione del docufilm Rossano Ultras – Una storia lunga quarant’anni. Un viaggio attraverso le origini e l'evoluzione del gruppo, con immagini e testimonianze che ripercorrono quattro decenni di tifo organizzato e appartenenza alla Rossanese.

Il programma proseguirà venerdì 27 novembre al Palaventi di Rossano, dove dalle ore 19 a mezzanotte è in programma la festa per il quarantesimo anniversario. Una seconda serata si svolgerà sabato 28 novembre, ancora al Palaventi e nella stessa fascia oraria, con ulteriori momenti di festa e condivisione aperti ai tifosi e alla cittadinanza.

Quarant'anni di storia scanditi da trasferte, coreografie, cori e sostegno ai colori rossoblù. Un percorso che ha attraversato generazioni di tifosi, diventando parte della storia sportiva e popolare della città. Tre giornate per celebrare non soltanto un anniversario, ma anche un'identità collettiva che dal 1986 continua a trovare sugli spalti il proprio punto di riferimento.