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Sanità

Morbillo, è allarme in Calabria

La recente morte di un bambino a New York ha riacceso i fari sulle problematiche legate al morbillo. E l’allarme scatta soprattutto in Calabria.

4 novembre, 2026
Il monitoraggio

Morbillo, allarme in Calabria: i casi passano da 17 a 265. In Italia nessuna regione è al sicuro

La morte di un bambino a New York riaccende l'attenzione sulla malattia. Nella nostra regione i contagi sono aumentati di oltre quindici volte nei primi cinque mesi del 2026. E la copertura vaccinale nazionale resta sotto la soglia di sicurezza
Morbillo, allarme in Calabria: i casi passano da 17 a 265. In Italia nessuna regione è al sicuro\n
SI ACCENDONO LE SPERANZE

Lotta ai tumori, Filippelli:«Risultati incoraggianti, siamo all'alba di una nuova era nella terapia medica»

Dal melanoma al tumore del polmone, i risultati delle nuove sperimentazioni presentati in Spagna sono promettenti. Gianfranco Filippelli, coordinatore regionale della Rete oncologica calabrese, interviene in occasione del congresso Ivas a Paola: «Speriamo di arrivare a un farmaco per tutte le neoplasie»
Francesca Lagatta
Lotta ai tumori, Filippelli:«Risultati incoraggianti, siamo all'alba di una nuova era nella terapia medica»\n
Eccellenza in Sanità

Lotta al mesotelioma: ‘lectio magistralis’ del prof. Carbone agli studenti della “sua” Umg di Catanzaro

Il docente ordinario di Anatomia Patologica qui ed anche nell’ateneo americano Hawaii Cancer Center rafforza il legame con la sua città natale dopo il prestigioso premio per le sue ricerche ricevuto a Washington

Nico De Luca
Lotta al mesotelioma: ‘lectio magistralis’ del prof. Carbone agli studenti della “sua” Umg di Catanzaro
Chirurgia d’avanguardia

Al Gom di Reggio Calabria intervento di cataratta su una paziente di 103 anni: «L’età non è più un limite»

La donna ha deciso di sottoporsi all’operazione per tornare a vedere come un tempo. Soddisfazione dei medici: «Grazie alle tecniche mininvasive tempi molto ridotti e sicurezza altissima»
Redazione Cronaca
Al Gom di Reggio Calabria intervento di cataratta su una paziente di 103 anni: «L’età non è più un limite»\n

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Occhiuto: «Rinvio a giudizio? Non mi fermeranno»

4 novembre 2026
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Occhiuto: «Rinvio a giudizio? Non mi fermeranno»
Economia e Lavoro

Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social

4 novembre 2026
Ore 13:13
Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social
Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo

4 novembre 2026
Ore 13:10
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Sanità

Morbillo, è allarme in Calabria

4 novembre 2026
Ore 13:09
Morbillo, è allarme in Calabria
Società

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4 novembre 2026
Ore 13:10
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Sanità

Morbillo, è allarme in Calabria

4 novembre 2026
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Occhiuto: «Rinvio a giudizio? Non mi fermeranno»

4 novembre 2026
Ore 13:07
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Economia e Lavoro

Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social

4 novembre 2026
Ore 13:13
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Società

Rizziconi, viaggio nella tenuta action di Leopardo

4 novembre 2026
Ore 13:10
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Sanità

Morbillo, è allarme in Calabria

4 novembre 2026
Ore 13:09
Morbillo, è allarme in Calabria
Politica

Occhiuto: «Rinvio a giudizio? Non mi fermeranno»

4 novembre 2026
Ore 13:07
Occhiuto: «Rinvio a giudizio? Non mi fermeranno»
Economia e Lavoro

Restano a Sibari e vendono i loro agrumi con i social

4 novembre 2026
Ore 13:13
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Operazione pionieristica

Centro Cuore del Gom di Reggio Calabria: impiantato un pacemaker bicamerale senza fili a visione diretta

Durante l’intervento rivoluzionario sostituita la protesi tricuspidalica degenerata. Combinate tre procedure di altissima complessità
3 novembre 2026
Ore 08:38
Centro Cuore del Gom\u00A0di Reggio Calabria: impiantato un pacemaker bicamerale senza fili a visione diretta\n
tecnica innovativa

A Reggio Calabria un intervento mai eseguito prima al mondo: pacemaker senza fili per un 39enne

Al Centro Cuore del GOM impiantato un pacemaker bicamerale leadless a visione diretta e sostituita una protesi tricuspide degenerata. Il paziente è stato dimesso dopo 15 giorni
Redazione
3 novembre 2026
Ore 08:24
A Reggio Calabria un\u00A0intervento mai eseguito prima al mondo: pacemaker senza fili per un 39enne\n
L’EVOLUZIONE DELLE TERAPIE

Paola capitale degli accessi vascolari in oncologia: oltre 300 partecipanti al congresso nazionale IVAS

Cinque sessioni di approfondimento, decine di relatori tra medici, ricercatori ed esperti del settore sanitario. Al centro del confronto le nuove frontiere degli accessi venosi nei pazienti oncologici. Riflettori sul modello sviluppato dall'Oncologia dell'ospedale San Francesco e sul primo Picc Team a gestione infermieristica 
Francesca Lagatta
2 novembre 2026
Ore 18:45
Paola capitale degli accessi vascolari in oncologia: oltre 300 partecipanti al congresso nazionale IVAS\n
La lettera

Vibo, a 99 anni torna a vedere grazie ai chirurghi dello Jazzolino: «Mio padre a Catanzaro era stato giudicato inoperabile»

Una neoformazione grande come un mandarino sotto la palpebra gli impediva la vista e rendeva dolorose le medicazioni. L'équipe di Chirurgia generale ha affrontato il delicato intervento. La figlia ringrazia medici e infermieri dell'ospedale vibonese
Redazione
2 novembre 2026
Ore 05:15
Vibo, a 99 anni torna a vedere grazie ai chirurghi dello Jazzolino: «Mio padre a Catanzaro era stato giudicato inoperabile»\n
La denuncia

Guardia medica di Nicotera chiusa anche a Ognissanti, il sindaco mostra gli avvisi e chiama in causa Battistini: «Non è più tollerabile»

Giuseppe Marasco gira un video davanti al presidio e denuncia l'ennesima interruzione del servizio, con riapertura prevista lunedì sera alle 20. L'appello al commissario dell'Asp: «Servono decisioni urgenti ed efficaci, i cittadini non possono continuare a subire questi disservizi»
Redazione
1 novembre 2026
Ore 13:00
Guardia medica di Nicotera chiusa anche a Ognissanti,\u00A0il sindaco mostra gli avvisi e chiama in causa Battistini: «Non è più tollerabile»\n
L’Intervista

«Così il Pronto soccorso di Vibo non è decoroso», Battistini (Asp) detta le priorità: dagli ospedali alle case di comunità fino alla carenza di personale

Il commissario straordinario è rientrato il primo ottobre dopo quasi due anni. Tra le criticità da risolvere in cima alla sua lista ci sono anche il recupero delle figure dirigenziali, il potenziamento della medicina territoriale e la riorganizzazione logistica del reparto di emergenza-urgenza. «Dobbiamo creare le condizioni perché i medici scelgano di restare a Vibo»
Cristina Iannuzzi
1 novembre 2026
Ore 05:15
«Così il Pronto soccorso di Vibo non è decoroso», Battistini (Asp) detta le priorità: dagli ospedali alle case di comunità fino alla carenza di personale\n
Tutte le perplessità

Crotone, 600 pazienti rischiano di restare senza assistenza domiciliare. Barbuto: «Gestione inaccettabile»

La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle interroga Occhiuto sullo stop alle prestazioni e chiede interventi straordinari per tutelare i malati più fragili: «Dove sono finiti i 4,2 milioni del Pnrr per l’Asp di Crotone?»
Redazione
31 ottobre 2026
Ore 09:43
Crotone, 600 pazienti rischiano di restare senza assistenza domiciliare.\u00A0Barbuto: «Gestione inaccettabile»\n
EVOLUZIONE DELLE CURE

Paola capitale della medicina degli accessi vascolari nel paziente oncologico: il 31 ottobre il Convegno Ivas

I lavori si concentreranno sulle ultime innovazioni nella gestione degli accessi venosi per i pazienti oncologici, il ruolo delle équipe specialistiche, l’appropriatezza dei percorsi assistenziali e l’integrazione tra competenze mediche e infermieristiche. Temi cruciali per l’evoluzione delle cure oncologiche
Francesca Lagatta
30 ottobre 2026
Ore 19:10
Paola capitale della medicina degli accessi vascolari nel paziente oncologico: il 31 ottobre il Convegno Ivas\n
Il convegno

Terapia CAR-T e lotta alla migrazione sanitaria, «La Calabria si conferma hub d'eccellenza nazionale»

All’incontro di Palazzo Alvaro tracciato il bilancio sui primi sei anni di cure celullari avanzate: dalle risposte cliniche del Grande Ospedale Metropolitano all'attrazione di pazienti da fuori regione, fino ai progressi scientifici nell'oncoematologia
clab
30 ottobre 2026
Ore 15:00
Terapia CAR-T e lotta alla migrazione sanitaria, «La Calabria si conferma hub d'eccellenza nazionale»\n
dopo 16 anni

Ospedale di Cariati, al via i ricoveri nel reparto di Medicina: attivati 20 posti letto nella nuova UOC

La struttura, attesa dal 2010, accoglierà i primi pazienti da lunedì 2 novembre con una dotazione di venti posti letto ordinari. La responsabile sarà la dottoressa Maria Pia Salerno
Redazione
30 ottobre 2026
Ore 06:49
Ospedale di Cariati, al via i ricoveri nel reparto di Medicina: attivati 20 posti letto nella nuova UOC\n
La lettera

La buona sanità esiste, i familiari di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta non è stato necessario partire»

La famiglia Pacienza-Afflisio di Altomonte ringrazia l’équipe di Cardiochirurgia dell’ospedale Dulbecco dopo un intervento riuscito: «Le eccellenze ci sono. Vanno sostenute e valorizzate»
Franco Sangiovanni
29 ottobre 2026
Ore 17:27
La buona sanità esiste, i familiari\u00A0di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta\u00A0non è stato necessario partire»\n
La protesta

Ospedale di Cosenza, i buoni pasto della discordia. La Fp Cgil esclusa lancia la diffida: «Accordo al ribasso»

Il sindacato contesta la proposta di accordo dell’Ao, giudicata penalizzante e lesiva dei diritti dei lavoratori, e denuncia l’esclusione dal confronto. Chieste la sospensione delle adesioni e l’apertura urgente di un tavolo per rivedere i criteri dei rimborsi
Redazione Attualità
28 ottobre 2026
Ore 18:15
Ospedale di Cosenza, i buoni pasto della discordia. La Fp\u00A0Cgil\u00A0esclusa lancia la diffida: «Accordo al ribasso»\n
L’inchiesta

Tac e risonanze nel Cirotano, meno prestazioni nonostante i 35mila abitanti: il nodo delle risorse Asp

I numeri della programmazione 2026 evidenziano forti differenze tra le aree provinciali. A rischio è l’accessibilità alle cure, tra spostamenti, attese e costi a carico dei pazienti
Giuseppe Dell'Aquila
27 ottobre 2026
Ore 22:00
Tac e risonanze nel Cirotano, meno prestazioni nonostante i 35mila abitanti: il nodo delle risorse Asp\n
Le dichiarazioni

Sanità Calabria, Ferrari (Smi): «Pronto soccorso allo sfascio, ambulanze senza medici e soccorsi in ritardo»

Il delegato provinciale del sindacato medici italiani dell'Asp di Catanzaro attacca la gestione dell'emergenza-urgenza: «Si costruiscono nuovi ospedali, ma chi ci lavorerà?»
Redazione
27 ottobre 2026
Ore 19:04
Sanità Calabria, Ferrari (Smi): «Pronto soccorso allo sfascio, ambulanze senza medici e soccorsi in ritardo»\n
In affanno

In Calabria 16,4 milioni non spesi e 12,4 investiti nel Taxi sociale mentre sulle liste d’attesa la Regione è fra le peggiori d’Italia

Attacco bipartisan dopo i dati diffusi dalla Corte dei Conti e dalla Fondazione Gimbe. Barbuto (M5s) deposita un atto ispettivo per sapere perchè le somme destinate alla sanitò sono ferme nei cassetti della Regione. Talerico (Fi) ironizza: «Il problema non è come arrivare, il punto è avere una visita»
Massimo Clausi
27 ottobre 2026
Ore 18:12
In Calabria 16,4 milioni non spesi e 12,4 investiti nel Taxi sociale mentre sulle liste d’attesa la Regione è fra le peggiori d’Italia\n
I dati

Liste d’attesa, Gimbe: «Nel 2026 più prenotazioni ma pochi progressi nei tempi». E la Calabria peggiora

Tra gennaio e settembre aumentano gli appuntamenti monitorati a livello nazionale, ma oltre 4 milioni risultano troppo in ritardo. Per la nostra sanità il nodo resta quello dell’accessibilità alle cure
Redazione Attualità
27 ottobre 2026
Ore 09:25
Liste d’attesa, Gimbe: «Nel 2026 più prenotazioni ma pochi progressi nei tempi». E la Calabria peggiora\n
L’intervento

«Dulbecco, fugare ogni ombra nella selezione per la direzione di Cardiologia»

L’ex presidente del consiglio regionale commenta alcune voci sulla nomina a capo del centro specialistico di eccellenza che gestisce le patologie cardiovascolari

Redazione
27 ottobre 2026
Ore 08:42
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Adesioni basse

Azienda Zero, medici restii al trasferimento: a Crotone nessuno aderisce, a Reggio Calabria solo 14 su 33

Prosegue il trasferimento del personale dell’emergenza-urgenza al nuovo ente regionale. A Crotone hanno detto sì 56 lavoratori su 94, ma nessun camice bianco; a Reggio Calabria le adesioni sono 112 su 194. Più disponibili infermieri a termine e autisti delle ambulanze
Luana Costa
27 ottobre 2026
Ore 05:56
Azienda Zero, medici restii al trasferimento: a Crotone nessuno aderisce, a Reggio Calabria solo 14 su 33\n
In attesa

Asp di Cosenza, il personale del 118 non transitato in Azienda Zero chiede con urgenza una nuova collocazione

NurSind chiede un cronoprogramma per infermieri, autisti di ambulanza e operatori tecnici dopo il riordino del servizio: «Non è più sostenibile una condizione di incertezza»
Redazione Attualità
26 ottobre 2026
Ore 20:00
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L’affondo

Sanità, Antonini: «Un disastro il commissariamento in Calabria, dopo 11 anni era peggio di prima»

Il vicepresidente della Corte Costituzionale boccia l’azione dello Stato: «È mancato a livello centrale un serio ed efficace ruolo di coordinamento, non si può incacrenire una Regione senza portare risultati»
Redazione Attualità
26 ottobre 2026
Ore 14:45
Sanità, Antonini: «Un disastro il\u00A0commissariamento in Calabria, dopo 11 anni era peggio di prima»\n
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Fine del mondo il 13 novembre, dove nasce la previsione e cosa succederà davvero

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