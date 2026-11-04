La donna ha deciso di sottoporsi all’operazione per tornare a vedere come un tempo. Soddisfazione dei medici: «Grazie alle tecniche mininvasive tempi molto ridotti e sicurezza altissima»

Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato eseguito con successo un intervento di asportazione della cataratta su una paziente di 103 anni.

La signora soffriva da tempo di una cataratta in stadio molto avanzato, che le causava un grave impedimento visivo. Ha quindi scelto di sottoporsi all’intervento per tornare a vedere la luce, i colori e, soprattutto, il volto dei suoi cari.

L’operazione è stata eseguita dal dott. Simone Antonio Ambrogio, dirigente medico dell’Uoc di Oculistica, diretta dal prof. Livio Giulio Marco Franco, coadiuvato dagli strumentisti dott.ssa Giuseppina Liuzzo e dott. Domenico Sorrenti.

Al termine dell’intervento, il dott. Ambrogio ha commentato con soddisfazione: «Oggi l'età non è più un limite per la chirurgia oculistica. Grazie alle tecniche mininvasive della chirurgia moderna con incisioni chirurgiche di pochi millimetri, all'utilizzo di ultrasuoni e all'anestesia locale, l'intervento ha tempi molto ridotti, pressoché indolore, e garantisce una sicurezza altissima anche su pazienti centenari. L’intervento di cataratta nel paziente di età molto avanzata, oltre al miglioramento della capacità visiva, consente una diminuzione del rischio di incidenti domestici ed una maggiore autonomia nelle attività quotidiane, come leggere il giornale, interagire con le persone, vedere i prezzi al supermercato. Come dimostrato da studi scientifici internazionali, l’intervento di cataratta rallenta il fisiologico decadimento neurocognitivo proprio del “grande anziano”».

La procedura, perfettamente riuscita, è stata eseguita in regime ambulatoriale: la paziente è tornata a casa subito dopo l’intervento e il decorso post-operatorio è stato molto rapido.

Un risultato che dimostra come la medicina e la chirurgia non mirino soltanto a curare una patologia, ma a restituire dignità, indipendenza e qualità della vita in ogni stagione dell’esistenza.

La vista è vita, a qualunque età.