Serie D: 14esimo turno importante per le calabresi

Serie D, le calabresi del girone I sono pronte a tornare in campo per la 14esima giornata. La Reggina cerca continuità, il Sambiase sogna, la Vibonese per rilanciarsi.

28 novembre, 2025
