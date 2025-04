Sport

Sofiota in Seconda categoria: si esulta con trattori e carri allegorici - VIDEO

La festa per la promozione del Sofiota ha scatenato Santa Sofia D'Epiro. Una carovana di allegria ha colorato il paese arbereshe dopo il fischio finale al campo Stangò, che ha portato i biancorossi nel torneo di Seconda categoria. La facile vittoria playoff contro la Nuova Real Sorrento per 3-0 ha così aperto le danze, portando a un'incredibile kermesse di luci e di suoni. C'era un po' di tutto nei momenti di giubilo sofioto, come potete vedere anche nei video: trattori con calciatori al loro interno, dirigenti con parrucche colorate e tinte bizzarre, materiale utilizzato per il carnevale Sofiota che è servito anche per ravvivare il paese. La promozione, arrivata proprio nei giorni in cui si festeggia Sant'Atanasio, ha ubriacato di gioia i ragazzi del paese.