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Vibonese salva, l’emozione di Fanello conquista i tifosi: il video fa il giro del web

Il tecnico rossoblù si lascia andare a un intenso discorso negli spogliatoi dopo il playout vinto contro l’Acireale. Parole sincere e cariche di gratitudine per una squadra che non ha mai mollato

11 maggio, 2026
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Sport

Serie D, la Vibonese batte l'Acireale e si salva

11 maggio 2026
Ore 12:00
Serie D, la Vibonese batte l'Acireale e si salva
Sport

Cosenza, Buscè: "A gennaio ci siamo indeboliti"

9 maggio 2026
Ore 12:24
Cosenza, Buscè: \"A gennaio ci siamo indeboliti\"
Sport

Playoff e playout alle porte per Reggina e Vibonese

8 maggio 2026
Ore 16:48
Playoff e playout alle porte per Reggina e Vibonese
Sport

il Catanzaro chiude la regular season col Bari

8 maggio 2026
Ore 11:36
il Catanzaro chiude la regular season col Bari
Sport

Acri, la salvezza arriva negli ultimi 90 minuti

7 maggio 2026
Ore 18:54
Acri, la salvezza arriva negli ultimi 90 minuti
Sport

Catanzaro, tutto pronto per la tappa del giro d'Italia

6 maggio 2026
Ore 19:56
Catanzaro, tutto pronto per la tappa del giro d'Italia
Sport

Catanzaro-Bari, un classico per l'ultima di Serie B

6 maggio 2026
Ore 19:55
Catanzaro-Bari, un classico per l'ultima di Serie B
Sport

Cosenza, la notte che vale la stagione

6 maggio 2026
Ore 11:45
Cosenza, la notte che vale la stagione
Sport

Playoff Serie C, il Crotone sfida la Casertana

6 maggio 2026
Ore 11:42
Playoff Serie C, il Crotone sfida la Casertana
Sport

Serie D, la Reggina chiude con una vittoria amara

5 maggio 2026
Ore 19:00
Serie D, la Reggina chiude con una vittoria amara
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Serie D: Reggina ai playoff, Vibonese allo spareggio

5 maggio 2026
Ore 11:28
Serie D: Reggina ai playoff, Vibonese allo spareggio
Sport

Futsal, la Pirossigeno Cosenza saluta la serie A

4 maggio 2026
Ore 19:20
Futsal, la Pirossigeno Cosenza saluta la serie A
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Futsal Calabria under 19 sul tetto d'Italia

3 maggio 2026
Ore 12:15
Futsal Calabria under 19 sul tetto d'Italia
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Play off, il Cosenza prepara l'esordio al Marulla

3 maggio 2026
Ore 12:15
Play off, il Cosenza prepara l'esordio al Marulla
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Promozione A, 90 minuti di fuoco per l'Eccellenza

2 maggio 2026
Ore 11:35
Promozione A, 90 minuti di fuoco per l'Eccellenza
Sport

Playoff serie C, il Crotone ospita il Cerignola

2 maggio 2026
Ore 11:26
Playoff serie C, il Crotone ospita il Cerignola
Sport

Palermo-Catanzaro, test playoff per i giallorossi

1 maggio 2026
Ore 14:17
Palermo-Catanzaro, test playoff per i giallorossi
Sport

Csen, sport inclusivo grazie al "Progetto di vita"

1 maggio 2026
Ore 14:06
Csen, sport inclusivo grazie al \"Progetto di vita\"
Sport

Serie D, la Reggina verso l'ultima di campionato

1 maggio 2026
Ore 13:56
Serie D, la Reggina verso l'ultima di campionato
Sport

Cronoscalata del Pollino, al via la 25esima edizione

30 aprile 2026
Ore 18:03
Cronoscalata del Pollino, al via la 25esima edizione

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