È arrivata puntuale la prima neve sui pianori di Carlomagno nella Sila Grande. La perturbazione che ha colpito la nostra regione non si è fatta attendere con una nevicata che nella notte ha imbiancato le piste del Centro Fondo Carlomagno.

In un video racchiusa tutta la magia dei colori dell'inverno silano con i pianori di Carlomagno che ospitano ancora bovini al pascolo. La tradizionale transumanza di ritorno non è ancora stata effettuata, la carenza idrica mette a dura prova la gestione degli allevamenti, con qualche giorno in più in Sila che di certo può aiutare. Le previsioni raccontano di altre precipitazioni previste nel corso di oggi con gli appassionati delle ciaspolate e sci di fondo che non attendono altro che poter godere della magia della neve.