È entrata da poco in squadra, dopo gli studi a Milano e qualche esperienza di lavoro in Calabria. Grande la sua determinazione: «Sogno un giorno di curare un format tutto mio»

Il sorriso e la voglia di lavorare non le mancano. Si affiancano per sorreggerla nel corso delle sue giornate, così capita di vederla destreggiarsi tra gli studi tv e la regia con solarità e determinazione mentre porta a termine un impegno preso. Cristiana Crea è da poco entrata a far parte del network LaC ma sin da subito è riuscita ad integrarsi agevolmente nella squadra di operatori, tecnici e giornalisti che lavorano per il gruppo editoriale più importante della regione.

Nello specifico, la giovane professionista calabrese si occupa, in qualità di tecnico, di supportare la regia del telegiornale, revisionando e graficando i vari servizi che giungono dai corrispondenti sparsi per la regione. Tra le sue attività si inserisce inoltre la predisposizione dello studio e delle varie attrezzature, come videocamere e luci, per la messa in onda televisiva durante la quale gestisce anche i fondali video wall, cura l'immagine e l'audio.

VOLTI, VOCI, VITE – Guarda il VIDEO DI CRISTIANA CREA

Di certo Cristiana non sarebbe la stessa senza la musica. Una passione forte per le note e le canzoni, quella vissuta dall'intraprendente professionista, che le ha consentito di vivere un'esperienza importante in passato: suonare nell'orchestra giovanile della Calabria.

Un'opportunità, quest'ultima, che le ha dato modo di esplorare le straordinarie ricchezze paesaggistiche del territorio ma anche di comprendere il vero valore e l'importanza della condivisione.

«Ad un certo punto - racconta Cristiana - decido di convogliare tutte le mie passioni in una e così mi trasferisco a Milano per affrontare un percorso di studi in musica applicata all'immagine e al teatro dove perfezionare le mie tecniche nella composizione, nel sound design e nel mixing per il cinema». Tornata in Calabria trova lavoro in un'agenzia di eventi occupandosi di dirette radiotelevisive per diverse emittenti. Un'esperienza utile per farle prendere familiarità con le attrezzature televisive ed anche per lavorare fianco a fianco con grandi personaggi internazionali del mondo del cinema, della musica e della società.

In merito al suo arrivo all'interno del network LaC afferma di essere stata accolta con affetto da colleghi, tecnici e giornalisti. «Sono molto affezionata alla mia terra perché credo che abbia davvero tanto da dire - aggiunge Cristiana -. Il telegiornale mi permette di fare informazione raccontando non soltanto le cose brutte ma anche le storie e le esperienze belle di tutto quello che ci sta intorno».

L'augurio che Cristiana rivolge a sé stessa per il futuro è quello di continuare ad imparare da ciò che le sta attorno, partendo proprio dal gruppo dei colleghi, «e magari, chissà, un giorno avere un format tutto mio».