“Tutto ha avuto inizio cinque anni fa, durante il periodo della pandemia. Seduti a un tavolo, tra amici, abbiamo ideato una piattaforma integrata dedicata al vino. Presente online già da un po’, oggi Vinaggi prende corpo nel primo store fisico a Cosenza”.

È visibilmente emozionato Angelo P. Grazioso nel parlare di Vinaggi, e-commerce di vino, bollicine e distillati, che da ieri, giovedì 4 giugno, ha anche il suo primo store fisico a Cosenza, a pochi passi dalla centralissima Piazza Bilotti. “Abbiamo 25mila bottiglie su 350 metri quadrati di esposizione, con un’area riservata alla Calabria e diamo spazio alle grandi e alle piccole cantine. L’idea è far capire ai wine lover le differenze tra i vini della nostra regione e quelli italiani e internazionali. Una narrazione innovativa, arricchita dall’intelligenza artificiale, che non sostituisce i sommelier in sala, ma ne integra il racconto”.

A tagliare il nastro, tra applausi scroscianti e occhi lucidi, è stato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, accompagnato dall’assessore alle attività produttive Rosario Branda: “C’è tanta gioia nell’inaugurare una iniziativa di questo genere. Siamo lieti che per il primo store fisico sia stata scelta la nostra città”.

Numerosi gli importanti ospiti, che hanno preso la parola nel talk sul tema “La Calabria straordinaria si racconta attraverso l’enogastronomia”, moderato dal giornalista Vincenzo Alvaro. Un momento di dialogo e approfondimento tra istituzioni, produttori, imprenditori e professionisti.

Oltre al sindaco Caruso e all’assessore Branda, sono intervenuti Gennaro Convertini, Presidente enoteca regionale, Giuseppe Palmieri (Fisar), Raffaella Ciardullo (Fivi), lo stilista Claudio Greco, che ha presentato due abiti ispirati alla poesia del vino, Demetrio Stancati, presidente del Consorzio tutela vini Terre di Cosenza Dop, Fulvia Caligiuri, direttore generale dell’Arsac ed Elisabetta Santoianni, presidente della commissione agricoltura della Regione Calabria. Le conclusioni sono state affidate a Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura.

Vinaggi sarà punto di affezione della Federazione italiana vignaioli indipendenti. “Un presidio Fivi importantissimo. Un’enoteca come questa non rappresenta solo qualcosa di commerciale. Di luoghi così abbiamo grande bisogno”, ha sottolineato Raffaella Ciardullo, delegata regionale Fivi.

Grande soddisfazione è stata espressa da Fulvia Caligiuri, direttore generale dell’Arsac: “Gioiamo con i produttori, con gli imprenditori, con chi ci mette cuore, passione e investimenti. Questa enoteca è un connubio spettacolare di territorio e intelligenza artificiale, con uno sguardo anche internazionale”.

“Sono molto soddisfatto che in questa nostra regione ci sia la capacità di cogliere sfide imprenditoriali di questo spessore”, ha concluso l’assessore Gianluca Gallo. “Un tempo non sarebbe stato possibile. Oggi, invece, l’azione che viene condotta sul settore vitivinicolo calabrese consente agli imprenditori di osare, di rischiare. Sfide come questa testimoniano la volontà di crescita di una regione che, non a caso, abbiamo definito Calabria straordinaria”.

Nel cuore di Cosenza, Vinaggi è molto più di un’enoteca: è uno spazio immersivo che invita a esplorare il mondo attraverso il vino, trasformando ogni degustazione in un piccolo viaggio. A ogni percorso vinicolo si affianca una proposta gastronomica studiata per valorizzarne i sapori, con food esperienziale e identitario, pensato per creare armonia tra vino e cucina. Si può vivere Vinaggi in compagnia, in coppia nei palchetti riservati o passeggiando liberamente tra le selezioni, fino a degustare in autonomia grazie all’innovativo sistema wineemotion, che consente di scegliere il vino in modo semplice e automatico. L’esperienza è arricchita da postazioni interattive, dove sommelier virtuali accompagnano i wine lover, affiancati da professionisti pronti ad approfondire ogni percorso. Vinaggi è un invito a rallentare, scoprire e lasciarsi guidare: un viaggio fatto di territori, storie e sapori da vivere calice dopo calice.