Dal Vecchio Amaro del Capo a Cinzano, quattro generazioni di impresa calabrese diventano un libro che è anche storia del Paese. Nuccio Caffo: «Partiti come azienda locale, oggi siamo un player presente in 108 Paesi nel mondo»

Calato il sipario su Vinitaly 2026, nel bilancio di questa edizione, tra i momenti più significativi, si inserisce la presentazione di “Semper Ad Maiora”, il progetto editoriale con cui Gruppo Caffo 1915 ha raccontato la storia della liquoristica attraverso i propri marchi che ne hanno segnato l’evoluzione nel tempo.

Un racconto che percorre epoche, territori e categorie produttive costruendo una vera e propria “storia liquida dell’Italia”, attraverso cui leggere la storia stessa del nostro Paese. Un percorso ampio e articolato, arricchito da elementi inediti e curiosità, che restituisce il valore di un patrimonio fatto di specialità capaci di attraversare i secoli, custodendo non solo un’eredità industriale, ma anche un profondo significato culturale.

Dagli amari storici alle acquaviti, dal cognac italiano prodotto da Bisleri fino al rum delle origini di San Marzano, passando per le grappe friulane e i liquori monastici, il volume ricostruisce un panorama ricco e variegato, che evidenzia il successo di Vecchio Amaro del Capo e trova nel recente ingresso di Cinzano un ulteriore tassello di rilievo. Un marchio che contribuisce a completare il quadro di un’Italia capace, già agli inizi del Novecento, di affermarsi sui mercati internazionali con il proprio vermouth.

Dalla lettura si intuisce il ruolo distintivo di Gruppo Caffo 1915 che non si limita a custodire questo patrimonio, lo recupera rilanciando grandi brand per renderli contemporanei, restituendo loro un mercato e un pubblico. Un’operazione che unisce memoria e visione industriale, capace di trasformare la tradizione in una leva di sviluppo.

“Non vogliamo celebrare ciò che è stato fatto, ma trasmettere un metodo e una cultura del lavoro. ‘Semper ad Maiora’ non è solo la storia della nostra famiglia, ma anche il racconto di un modo di fare impresa che si è tramandato nel tempo. Quattro generazioni hanno contribuito a costruire quello che siamo oggi, partendo da una realtà locale e portandola a confrontarsi con i mercati internazionali, senza mai perdere il legame con le nostre radici. Fare impresa al Sud, lo sappiamo, è sempre stato più difficile, ma è proprio da questa difficoltà che nasce la nostra determinazione”, ha dichiarato Giuseppe (Pippo) Caffo, Presidente di Gruppo Caffo 1915.

Ha poi sottolineato Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915: “Abbiamo unito storie diverse accomunate da una forte identità, con l’obiettivo di costruire una piattaforma solida e riconoscibile capace di competere a livello internazionale. Per noi crescere significa dare valore a ciò che esiste già, rafforzandolo e rendendolo attuale. Siamo una realtà in continua evoluzione: partiti come azienda locale, oggi siamo diventati un player di riferimento. Con l’acquisizione di Cinzano abbiamo accelerato il nostro processo di internazionalizzazione, portando nel Gruppo un marchio presente da oltre 150 anni sui mercati esteri. Oggi siamo presenti in 108 Paesi nel mondo”.

Ha proseguito Nuccio Caffo: “Anche Amaro del Capo racconta bene questo percorso: nato come prodotto legato al territorio calabrese, ispirato a Capo Vaticano e inizialmente pensato per il turismo locale, è diventato leader nella sua categoria, anche all’estero. È stata la qualità a guidarne il successo, insieme a scelte innovative come il servizio ghiacciato a -20 gradi, che ha contribuito a rinnovare l’immagine della categoria. Accanto a questo, stiamo investendo molto nella mixology, soprattutto sui mercati internazionali, dove non esiste la tradizione del fine pasto. È un’evoluzione naturale del nostro modo di interpretare il prodotto”.

Autore del volume è Valerio Bigano, storico e divulgatore del mondo degli spirits, che ha ricostruito il percorso della liquoristica attraverso le specialità del Gruppo: “Questo lavoro nasce dall’idea di raccontare un vero e proprio sistema culturale attraverso i marchi del Gruppo Caffo. In essi si può leggere l’evoluzione della liquoristica italiana, fatta di intuizioni, territori e storie spesso sorprendenti. Più che un libro sulla famiglia Caffo, è un racconto sulla storia del nostro Paese. Ogni marchio ha specialità con una identità propria. Tutti conosciamo l’Amaro del Capo prodotto dal Gruppo Caffo, ma pochi sanno che tra i primi liquori imbottigliati c’è stato l’anice e che i Caffo, con Mangilli, sono stati tra i primi a distillare grappa. Con Caffo si va oltre i confini nazionali, arrivando fino in Olanda con Petrus Boonekamp, in un percorso che culmina con Cinzano, il marchio più antico, profondamente radicato nella tradizione. Ciò che colpisce è la capacità dell’azienda di acquisire brand storici, rinnovarli e rilanciarli, non limitandosi a conservarli ma riportandoli in vita e rendendoli contemporanei. È proprio questo il valore più grande: custodire un patrimonio e, allo stesso tempo, proiettarlo nel futuro”.

La pubblicazione è stata curata da Rubbettino Editore, realtà calabrese da sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze italiane, come spiega Florindo Rubbettino: “La nostra è una realtà storica, anche se con la metà degli anni di Caffo. Il cuore del nostro mestiere è cercare e raccontare storie, ed è per questo che siamo particolarmente orgogliosi di aver pubblicato questo libro. Come editori ci assumiamo il compito di raccontare l’impresa, e in questo c’è un grande valore civile: perché c’è una sola cosa che in un’impresa non si può copiare ed è la sua storia, unica e irripetibile. Quella di Caffo è una storia che dimostra come non sia sempre necessario andarsene dal Sud per costruire qualcosa di importante: si può restare e fare, valorizzando il territorio. Raccontare esperienze come questa significa dare voce a un’Italia che funziona, che crea valore e che rende orgoglioso il Paese nel mondo. In questo percorso, il contributo di Valerio Bigano è stato fondamentale: un professionista straordinario, capace di restituire profondità e significato a questa narrazione. Pubblicare questo libro è stato per noi un onore, ma anche un’occasione per offrire una sorta di pedagogia civile, uno sguardo che aiuta a guardare con fiducia al futuro. Quando tradizione e visione si incontrano, diventano un motore potente di sviluppo culturale ed economico”.

La presentazione di “Semper ad Maiora” si inserisce in un momento chiave per il Gruppo Caffo 1915, in cui la crescita industriale e l’espansione internazionale si affiancano a una missione più ampia e profonda: custodire e rilanciare la storia della liquoristica, trasformandola in futuro. Perché, oggi come ieri, il valore di un prodotto si misura anche per la capacità di attraversare il tempo e continuare a parlare alle persone.

Un momento della presentazione: da sx Florindo Rubbettino; Valerio Bigano; Nuccio Caffo; Pippo Caffo; Gioacchino Bonsignore (moderatore)

Company profilo

Gruppo Caffo 1915

Sito: www.caffo.com

Introduzione

Gruppo Caffo 1915 è un gruppo aziendale italiano di rilevanza internazionale, da sempre guidato dalla famiglia Caffo. Il suo Headquarters è in Calabria dove la Distilleria F.lli Caffo, cuore pulsante dell'azienda, produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La storica sede di Limbadi è un vero e proprio fiore all'occhiello nel settore della distillazione e dei liquori, tanto da essere stata premiata come "Miglior Distilleria Italiana" all'Annual Berlin International Spirits Competition nel 2019.

Gruppo Caffo 1915: una storia di famiglia

Distillare è un’arte antica che richiede maestria, esperienza e un profondo legame con il territorio, soprattutto quando si utilizzano materie prime a chilometro zero. La nostra storia inizia nell’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo inizia a distillare vinacce a Santa Venerina, alle falde dell’Etna, divenendo mastro distillatore, fino a rilevare nel 1915 l’antica distilleria che per anni aveva gestito in affitto. Forte di una grande tradizione locale, Giuseppe avvia il percorso e trasmette la sua passione e competenza ai figli Sebastiano, Santo e Giuseppe. Così nasce la società “Fratelli Caffo – distillerie di alcole, brandy e tartarici”, fondata su valori di eccellenza e radicamento territoriale. I fratelli Caffo, guardando al futuro, decidono di acquisire una distilleria nel “continente”, e subentrano all’esistente Distilleria di Limbadi in Calabria, che prende il nome di “Distilleria F.lli Caffo”. Il trasferimento della famiglia in Calabria crea un forte legame con la regione, in un ponte ideale con la terra di origine, la Sicilia. Distinguendosi per la qualità dei propri prodotti, la Caffo in Calabria getta le basi per una solida crescita nel settore degli spirits.

Gruppo Caffo 1915 è oggi un’importante realtà imprenditoriale in continuo sviluppo, gestita dal nipote omonimo di Giuseppe, detto ‘Pippo’, presidente in carica del Gruppo e da suo figlio Sebastiano, detto ‘Nuccio’, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. La loro gestione che combina esperienza e innovazione, ha portato a una rapida ascesa della società che ora guarda con sempre maggiore interesse oltre i confini nazionali, convinta di poter presto diventare, anche all’estero, simbolo riconosciuto del made in Italy.

Siti Produttivi

Gruppo Caffo 1915 possiede diversi siti produttivi:

- Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV)

- F. CINZANO & C.ia Srl - Valle Talloria di Diano D’Alba (CN)

- Distilleria Durbino-Friulia a Passons Pasian di Prato (UD)

- Mangilli - Cantine e Distillerie a Flumignano di Talmasson (UD)

- Liquirizia Caffo a Vibo Valentia

- Birrificio artigianale Calabräu a Vibo Valentia

Uffici Commerciali e marketing

Gruppo Caffo 1915 gestisce direttamente il marketing e la propria rete vendita Italia sviluppata nel tempo dalla controllata Wild Orange Srl che opera da:

Via Sant’Uguzzone, 29 - Milano

Via Nicholas Green, 47 – Limbadi (VV)

Internazionalizzazione

Gruppo Caffo 1915 è presente nel mondo con filiali dirette:

Stati Uniti - New Jersey

Germania - Monaco

Olanda – Amsterdam

Spagna – Madrid

New open: Svizzera – Lucerna (Caffo Shweiz GmbH)

Caffo, ‘Lo specialista degli Amari’

Leader nel settore degli amari, Gruppo Caffo 1915 è riconosciuto come “Lo Specialista degli Amari”, grazie alla sua ampia proposta di prodotti differenti per gusto, territorio, tradizione e gradazione alcolica. Con cinque brand principali e nove varianti, gli amari di Caffo rappresentano l’Italia da nord a sud e circa mille anni di storia e di storie che si intrecciano tra loro. Un patrimonio unico che fa di Caffo un’azienda con marchi dal passato autentico e dalla forte personalità capaci, oggi come allora, di incontrare il gusto del pubblico anche grazie alle efficaci azioni di rilancio intraprese.

Prodotti di Eccellenza

Caffo produce oltre 100 specialità realizzate secondo le antiche arti della distillazione e della liquoristica che la famiglia Caffo si tramanda da quattro generazioni. Nel ricco assortimento di prodotti ci sono liquori, distillati e infusi.

Vecchio Amaro del Capo è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia, con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (dati Circana). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a -20°C. in bicchierini ghiacciati.

Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology.

La Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo è un amaro da meditazione, prodotto in quantità limitata e numerata, infuso con botaniche in acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

Specialità Storiche

- Dal 1757 Cinzano storico marchio torinese, tra i più celebri al mondo nel campo del vermouth e degli spumanti, acquisito da Gruppo Caffo 1915 nel 2025 per un rilancio internazionale nel rispetto delle sue radici piemontesi.

- Dal 1777 Petrus Boonekamp il padre di tutti gli amari inventato a Leidschendam dall’omonimo liquorista. Amarissimo liquore olandese, noto per il suo gusto extra bitter è considerato il digestivo per eccellenza.

- Dal 1840 Elisir S. Marzano Borsci con quasi due secoli di storia è il più antico liquore del Sud Italia tuttora in commercio. La sua ricetta di origine caucasica fu perfezionata dal capostipite Giuseppe Borsci e così è arrivata fino a noi. Elisir S. Marzano Borsci Riserva 180th Anniversary è la versione che celebra 180 anni di storia.

- Dal 1858 Amaro S. Maria al Monte, prodotto secondo la ricetta rimasta invariata dei reverendissimi Padri del santuario di S. Maria al Monte e da loro donata al cuciniere del re d’Italia, comprende trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori e radici.

- Dal 1881 Ferro China Bisleri è il primo liquore a base di ferro e di corteccia di china creato dall’eclettico garibaldino Felice Bisleri; usato in passato anche per combattere la malaria, ha importanti qualità benefiche.

Innovazione

Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su:

- Innovazione Continua: Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione.

- Sostenibilità e Qualità: Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno “Caffo Research”.

Collaborazione e Ricerca: Partenariato con enti di ricerca come l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab, consolidando la strategia di “Innovation Through Tradition”.

Tracciamento Blockchain. Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE.

Hall Tecnologiche: Sono previsti spazi per sperimentare e testare innovazioni di processo e prodotto applicate direttamente alla produzione industriale.

Riconoscimenti

I prodotti di Gruppo Caffo 1915 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, assegnati dai più autorevoli concorsi nazionali e internazionali. Questi premi, prestigiosi e costanti nel tempo, sono una testimonianza dell’alta qualità dei prodotti, riconosciuta dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dai consumatori. Caffo unisce sapientemente artigianalità e innovazione, creando prodotti eccellenti che rispecchiano i valori e la storia dei territori d’origine.

Premi recenti e rilevanti

2025

IWSC Award

17 premi assegnati a: Bergamino di Calabria, Salmiacello, Limoncino di Portofino, Elixir di Caffè S. Maria al Monte, CafCaffè Borsci, Clementino della Piana, Limoncino dell’Isola, Lemonier, Mezzodì, Blood Bitter Petrus, Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Vecchia Grappa Caffo, Grappa Caffo Morbida e le grappe Mangilli: Grappa Furlanina Gentile, Mitica, Grappa Furlanina Invecchiata, Grappa Mitica Riserva Barrique

2025

Concours Mondial de Bruxelles (Spirits Selection)

6 medaglie: 3 ori (Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Amaretto S. Maria al Monte, Blood Bitter PK) e 3 argenti (Salmiacello, Clementino della Piana, Grappa Furlanina Gentile Invecchiata 12 mesi Mangilli).

2025

Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per “Prodotti con il miglior indice di rotazione” e Vincitore nella categoria “Alcolici e Birre” per lo stesso riconoscimento

2025

Alambicco d’Oro

4 premi assegnati a: London Dry Gin Sir Miller – Borsci S. Marzano 1840, Emporia Gin, Mitica Grappa Friulana, Mitica Grappa Friulana Riserva Barrique

2025

Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per “Prodotti con il miglior indice di rotazione” e Vincitore nella categoria “Alcolici e Birre” per lo stesso riconoscimento

2024

Kantar BrandZ - Local Jewels

Vecchio Amaro del Capo classificato tra i 10 migliori 'Local Jewels'.

2024

BrandsAward

Vecchio Amaro del Capo primo (per 8 volte nel corso degli anni)

2024

Ampolla d’Oro

6 premi assegnati a: Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Borsci S. Marzano, Brandy Heritage 1970, Limoncino Portofino, S. Maria al Monte, e Vecchio Amaro del Capo

2023

Forbes - 100 Eccellenze Italiane

Gruppo Caffo 1915 inserito tra le cento eccellenze italiane