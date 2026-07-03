La Bandiera Blu a Falerna segna una svolta storica per una delle località più affascinanti della costa tirrenica calabrese. Il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), per la prima volta all'area, certifica l'eccellenza delle acque di balneazione, la qualità dei servizi, la sicurezza delle spiagge e l'impegno concreto nella tutela dell'ambiente.

Si tratta di un traguardo che va ben oltre il valore simbolico: la Bandiera Blu rappresenta una garanzia per residenti e turisti e contribuisce a rafforzare l'immagine di Falerna come destinazione balneare moderna, sostenibile e sempre più competitiva nel panorama turistico italiano.

Il riconoscimento ottenuto da Falerna valorizza anche il lavoro svolto dagli stabilimenti balneari che ogni giorno investono nella qualità dei servizi e nell'accoglienza dei visitatori.

Tra questi si distingue il Rivale Beach Club, lo stabilimento balneare del Riva Restaurant, una realtà che interpreta pienamente la filosofia della Bandiera Blu attraverso servizi curati, attenzione al comfort degli ospiti e valorizzazione del patrimonio costiero.

Affacciato sulla suggestiva Riviera dei Tramonti, il Rivale Beach Club è pronto per contribuire a valorizzare la prima stagione d'eccellenza, offrendo una spiaggia attrezzata con ombrelloni standard e king size, un'elegante piscina, aree relax e un'offerta food, disponibile al Gillian Beach & Sunsets Cafè, il beach bar, pensata per accompagnare gli ospiti durante tutta la giornata.

Quando il sole tramonta sul Tirreno, il beach club si trasforma in uno dei luoghi più suggestivi della costa, dove i colori del cielo e l'atmosfera rilassata regalano un'esperienza che valorizza ancora di più il fascino naturale di Falerna.

Tra gli imprenditori che credono nelle potenzialità della costa tirrenica c'è Roberto Gallo, da anni impegnato nello sviluppo dell'offerta turistica locale attraverso investimenti orientati alla qualità, all'accoglienza e ai servizi.

Secondo Roberto Gallo, la conquista della Bandiera Blu rappresenta un risultato che appartiene a tutta la comunità e costituisce un'importante occasione di crescita per il territorio.

«La Bandiera Blu è un riconoscimento che premia il lavoro svolto negli anni e dà ancora più valore alla nostra costa. È uno stimolo a continuare a investire nella qualità dei servizi e nell'accoglienza, offrendo ai visitatori un'esperienza sempre più completa e contribuendo allo sviluppo turistico di Falerna».

Il lavoro degli imprenditori, insieme all'impegno delle istituzioni e degli operatori del settore, contribuisce infatti a rafforzare l'immagine della località come meta balneare capace di coniugare ambiente, ospitalità e qualità della vita.

La Bandiera Blu non rappresenta un punto di arrivo, ma un impegno da rinnovare ogni anno.

Conservare questo prestigioso riconoscimento significa continuare a investire nella tutela del mare, nella sostenibilità ambientale, nella qualità delle spiagge e nell'offerta turistica.

Grazie a un mare premiato tra i migliori d'Italia, a un territorio ricco di bellezze naturali e al contributo di realtà imprenditoriali come il Rivale Beach Club, Falerna ha oggi tutte le caratteristiche per consolidarsi tra le destinazioni balneari più apprezzate della Calabria.

La Bandiera Blu è il simbolo di una comunità che cresce, guarda al futuro e sceglie di puntare sulla qualità come motore di sviluppo, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica fatta di mare cristallino, servizi efficienti, ospitalità e tramonti che rendono unica la Riviera dei Tramonti.