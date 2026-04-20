Nel corso dell’anno la Banca ha continuato a sostenere concretamente famiglie e imprese del territorio, con oltre 125 milioni di euro di nuovi finanziamenti erogati

Si è svolta domenica 19 aprile, a Catanzaro Lido, presso l’Hotel Perla del Porto, l’Assemblea dei Soci della BCC della Calabria Ulteriore, un appuntamento centrale per la vita dell’Istituto che ha registrato un’ampia partecipazione, resa ancora più inclusiva grazie al collegamento audio-video attivato nelle sedi di Crotone, Vibo Valentia e Cittanova.

Un momento di condivisione e confronto che ha confermato il forte senso di appartenenza della base sociale e il legame autentico tra la Banca e i territori di riferimento.

Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025 all’unanimità, che evidenzia risultati solidi e indicatori di assoluta rilevanza. L’utile si attesta a 6,996 milioni di euro (+81,4%), mentre si conferma elevata la solidità patrimoniale con un CET1 Ratio pari al 39,38%. Ottima anche la qualità del credito, con un NPL Ratio dell’1,82% e un livello di copertura che raggiunge il 99,83%. Positiva, inoltre, la posizione di liquidità, con un NSFR pari al 145,38%.

Nel corso dell’anno la Banca ha continuato a sostenere concretamente famiglie e imprese del territorio, con oltre 125 milioni di euro di nuovi finanziamenti erogati, confermando il trend di crescita degli impieghi (+12,6%) che accompagnano lo sviluppo dell’economia locale e ne rafforzano il ruolo di banca di prossimità, con oltre 1,1 miliardi di euro di prodotto bancario lordo in gestione.

A conferma del percorso di crescita e della qualità del lavoro svolto, la BCC della Calabria Ulteriore è stata inoltre classificata al primo posto tra le eccellenze bancarie di Calabria e Basilicata nell’Atlante 2026 - MF Milano Finanza - Banche Leader, un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano, la solidità e l’attenzione verso il territorio e le comunità di riferimento.

Importanti anche i risultati sul fronte dei servizi e dell’innovazione: significativo l’incremento dei servizi di protezione (+127%), così come la diffusione dei canali digitali, con oltre il 43% dei clienti attivi in modalità omnicanale e una forte adesione ai servizi di Relax Banking.

Il 2025 è stato inoltre caratterizzato da un’intensa attività sul territorio, con la nascita dei Comitati Territoriali nei diversi micromercati, il coinvolgimento di oltre 1.500 studenti in iniziative di educazione finanziaria, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e più di 300 mila euro destinati a erogazioni liberali e sponsorizzazioni a favore di progetti sociali, culturali e solidali.

“L’ampia partecipazione registrata oggi è per noi il segno più autentico della fiducia che i Soci continuano a riporre nella nostra Banca - ha dichiarato il Presidente, Gregorio Ferrari - I risultati approvati testimoniano un percorso di crescita solido e coerente con i valori del credito cooperativo. Gli investimenti in innovazione e digitalizzazione hanno reso la Banca ancora più efficiente e accessibile, ma il nostro valore distintivo resta la relazione. Guardiamo ai prossimi anni con una visione chiara: crescere in modo sostenibile, investire sulle competenze interne per offrire un servizio sempre più evoluto e rafforzare il legame con i Soci e le comunità”.

Sulla stessa linea il Direttore Generale, Marco De Lerma: “Il bilancio 2025 conferma la capacità della BCC della Calabria Ulteriore di coniugare solidità economica e vicinanza al territorio. Abbiamo rafforzato la nostra struttura patrimoniale, migliorato la qualità del credito e investito in innovazione e servizi. Continueremo a lavorare con determinazione per accompagnare famiglie e imprese nelle sfide future, mantenendo sempre al centro la relazione e il valore della comunità.”

L’Assemblea si è conclusa in un clima di grande partecipazione e condivisione, rafforzando il percorso della Banca che, partendo dalle proprie radici, continua a costruire il futuro dei territori in cui opera.