Il Natale è il momento ideale per fare e farsi un regalo, come le specialità dolciarie Caffo, una linea di raffinatissime praline, le Bon Borsci con un ripieno all’Elisir Borsci San Marzano, quelle al Vecchio Amaro del Capo e alla Grappa Mangilli Barrique (realizzate con la grappa premiata come miglior Grappa al mondo) e le nuovissime al gusto Red Hot di Vecchio Amaro del Capo e al Limoncino di Portofino firmato S. Maria al Monte. Tutte realizzate con le migliori materie prime naturali che formano la finissima ganache rendendole dei prodotti di altissima cioccolateria.

Quest’anno, il Natale è ancora più speciale perché la classica linea dolciaria Caffo è stata arricchita con due novità, i panettoni ai gusti Vecchio Amaro del Capo ed Elisir Borsci S. Marzano, due specialità della tradizione, le uniche realizzate con uno squisito ripieno di creme aromatizzate agli amari.

«Per rendere le feste ancora più golose, abbiamo creato due novità dedicate agli appassionati dei nostri amari – racconta Luigi Grosso responsabile vendite della linea dolciaria Caffo – Elisir Borsci S.Marzano è il re della pasticceria, da sempre utilizzato come ingrediente per aggiungere gusto e carattere a tante leccornie. E proprio per la sua “vocazione” abbiamo deciso di creare un panettone al gusto Borsci. E di certo, stupirà i palati di tutti la versione con una gustosissima crema realizzata per far felici i tantissimi amanti di Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più amato dagli italiani».

Quindici strisce verticali che arricchiscono di bontà ogni fetta. I panettoni di fattura artigianale di alto profilo sono farciti con crema pasticcera fresca che viene cotta fin quando l’alcol evapora lasciando tutte le note e il gusto aromatico che contraddistingue i due amari.

Il panettone Vecchio Amaro del Capo nasce da un prodotto che si distingue per le sue botaniche tra queste, gli agrumi e così, per armonizzarne ed esaltarne il gusto, l’impasto è arricchito con agrumi canditi di cedro e arancia, una vera prelibatezza. Sono invece le gocce di cioccolato fondente che abbinate alla farcitura al Borsci caratterizzano e ne rendono ancora più speciale il gusto.

Le novità per il Natale firmate Caffo sono disponibili su caffo.store oppure, nel canale al dettaglio come precisa Luigi Grosso: «Trattandosi di specialità artigianali la distribuzione è affidata in esclusiva solo al canale del dettaglio specializzato: le migliori pasticcerie, empori di dolci e tutti i punti vendita dedicati alle specialità gastronomiche. Una scelta commerciale che accomuna i prodotti della linea dolciaria Caffo, tutte specialità di altissima gamma fatte con materie prime selezionate, di qualità e gusto eccellente».

Tra le altre specialità dolciarie Caffo la linea Liquirizia di Calabria Dop, che si distingue per la qualità superiori che contraddistinguono la radice calabrese e per il metodo di lavorazione naturale che preserva le caratteristiche organolettiche del succo.

La Liquirizia Caffo è estratta da radice di Liquirizia di Calabria Dop, l’unica con denominazione di origine protetta, un prodotto naturale di altissima qualità senza zuccheri aggiunti, coloranti o additivi. Si distingue oltre che per le qualità intrinseche superiori della dolce radice calabrese, per il metodo di lavorazione naturale volto a preservare le caratteristiche organolettiche del succo. La Liquirizia Taitù una gamma di gustosi tronchetti di liquirizia pura, aromatizzati agli agrumi, all’ anice nero della Sila e alla menta piperita.