Stasera, alle ore 20.45, su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre), in onda una puntata speciale di Grand Terroir dedicata all’apicoltura e al miele in Calabria. La trasmissione è a cura di Apica Soc. Coop. Agr. O.P. ed è stata realizzata in collaborazione con Local Genius.

Il miele è un alimento importante e non un semplice dolcificante, e l’apicoltura salvaguarda fattori fondamentali e insostituibili dei cicli della natura e dell’agricoltura.

Hanno preso parte alla trasmissione, realizzata nella suite aeroportuale di LaC, l’architetto Giovanni Pandullo, dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria guidato dall’assessore Gianluca Gallo; Francesco Fiorillo, grande esperto di miele e apicoltura, presidente di Apica; Martina Denami, tecnologa alimentare.

Durante il confronto a più voci sono state delineate le strategie di sviluppo del Dipartimento Agricoltura relative al mondo delle api e del miele, è stato spiegato il ruolo di Apica in connessione con la capacità delle aziende di collaborare e fare rete, nonché le qualità nutrizionali del miele. L’architetto Pandullo ha fornito dati importanti sulla crescita del comparto. Un occhio attento anche ai temi della biodiversità e della sostenibilità, dei pericoli della contraffazione, delle strategie di marketing e del sostegno al consumo, della tutela dell’ambiente, della difesa del prodotto Made in Calabria. Apica - ha ricordato il presidente Fiorillo - ha allo stato circa trenta aziende associate ed è stata di recente riconosciuta come O. P., Organizzazione di produttori, aumentando di molto le opportunità per le imprese partecipanti sia dal punto di vista organizzativo sia da quello commerciale.

Ha condotto la puntata Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista, esperto di origini storico-culturali e identitarie dell’agroalimentare calabrese. La trasmissione, dopo la messa in onda, sarà disponibile anche sulla piattaforma LaC Play, 24 ore al giorno e ovunque nel mondo purché si abbia un collegamento a internet.