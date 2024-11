Parte a Catanzaro una nuova attività, l'agenzia viaggi, wedding ed eventi Let Me Do It di Pamela Madia. Una realtà che vuole offrire ai clienti il meglio per i loro eventi. Dai matrimoni ai viaggi, ogni dettaglio sarà curato nei minimi particolari grazie ai migliori professionisti calabresi e non solo. Il taglio del nastro della nuova attività, in via Tommaso Campanella, è stata una vera festa, tra musica, animazione e tanta dolcezza. «È una nuova avvincente avventura - ha affermato Pamela Madia - e insieme ai nostri clienti sceglieremo il meglio per ogni occasione».