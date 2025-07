Un’atmosfera elegante e coinvolgente ha fatto da cornice al Grand Chapitre d’Italia un importante evento a cura della Confrérie du Sabre d’Or, la Confraternita che dal 1986 tramanda la nobile arte del sabrage e l’eccellenza dello Champagne nel mondo. La Confrérie ha scelto la splendida location del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna per festeggiare il ventesimo anniversario dell’Ambasciata Italiana. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, riuniti per celebrare la tradizione del sabrage e rendere omaggio alla Calabria.

Un appuntamento esclusivo, nato in collaborazione con la Discover Italy Foundation ETS e organizzato sotto la guida attenta di Roberto Gallo, imprenditore e fondatore del Riva Restaurant, che, insieme al suo staff, ha saputo coniugare con maestria l’arte dello champagne con l’eccellenza dell’alta cucina calabrese.

La serata è stata un trionfo di emozioni, aperta dalla solenne cerimonia di celebrazione del sabrage e culminata in un esclusivo Gran Galà a bordo piscina. Gli ospiti hanno potuto deliziarsi con un raffinato menù firmato dalla Cucina Contemporanea di Pesce del Riva, dove ogni portata ha esaltato l’eccellenza dei sapori del territorio.

L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva dalla musica dal vivo e da un affascinante show automobilistico: le Ferrari, simbolo di eleganza e potenza, hanno impreziosito la serata illuminando Piazza Riva con il loro fascino senza tempo.

Durante la cerimonia, il Grand-Maître della Confrérie du Sabre d’Or, Jean Claude Jalloux, ha conferito il prestigioso titolo di Chevalier a numerose personalità di rilievo. Tra i nuovi insigniti figurano imprenditori di spicco del panorama calabrese e autorevoli rappresentanti del mondo professionale e culturale italiano, selezionati per il loro straordinario impegno nella promozione del territorio, per l’eccellenza dimostrata nei rispettivi ambiti e per il contributo concreto alla valorizzazione delle tradizioni.

Per offrire agli ospiti nazionali e internazionali un’esperienza completa e immersiva, l’evento è stato arricchito da due giornate dedicate alla scoperta delle eccellenze calabresi.

Nel giorno precedente al Grand Chapitre, gli invitati hanno partecipato a un’affascinante escursione presso le Cantine Lento, storica realtà vitivinicola del territorio, dove hanno potuto conoscere da vicino i processi di produzione, degustare pregiati vini locali e apprezzare il connubio tra tradizione e innovazione che caratterizza l’enologia calabrese.

Il giorno successivo all’evento, l’esperienza è proseguita con una visita a Cleto, borgo medievale ricco di storia e fascino, incastonato tra le colline della provincia di Cosenza. Tra vicoli in pietra, panorami mozzafiato e antiche architetture, gli ospiti hanno potuto vivere un momento autentico di cultura e bellezza, immersi nell’anima più profonda della Calabria.

«Siamo orgogliosi di portare avanti la nostra missione di promozione dello champagne e della nobile arte del sabrage. È stato un vero piacere tornare, per la terza volta, nella splendida Calabria, accolti con grande calore dal nostro caro amico Roberto Gallo, Connétable della regione. Ogni visita è un’occasione preziosa per scoprire e valorizzare le straordinarie ricchezze artistiche, culturali e naturali di questa terra affascinante», ha affermato Edi Della Sala, ambasciatore italiano della Confrérie du Sabre d’Or.

Il sabrage, l’antica arte di sciabolare bottiglie di champagne, è stato protagonista assoluto della serata, accompagnando ogni brindisi con un gesto simbolico e spettacolare. Un rituale ormai iconico del Riva, che continua a distinguersi come punto di riferimento per eventi di prestigio.

«È per noi motivo di grande orgoglio vedere il Riva trasformarsi nel palcoscenico di un evento di tale prestigio. La Calabria merita di essere raccontata attraverso esperienze autentiche che ne valorizzino la bellezza, la cultura e l’enogastronomia. Con eventi come questo, abbiamo l’opportunità di far scoprire il territorio a ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero, promuovendo al contempo una nobile arte dalle radici napoleoniche, come il sabrage, che unisce eleganza, tradizione e spirito celebrativo», ha dichiarato emozionato Roberto Gallo.

Un evento memorabile, dunque, che ha unito tradizione, eleganza e spirito di condivisione.