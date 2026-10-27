Il 30 ottobre, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina ospiterà una serata esclusiva promossa da Gioielleria Scintille e dedicata a Chantecler Capri. Una cena speciale in cui l’atmosfera sul mare, la proposta gastronomica e il fascino dell’arte orafa italiana si incontrano

Affacciato sul mare di Falerna Marina, il Riva Restaurant & Lounge Bar farà da cornice a un appuntamento che unisce il piacere della buona cucina alla scoperta del mondo dell’alta gioielleria.

La scelta del Riva come location per questo appuntamento sottolinea il valore di un luogo in cui eleganza, ricerca estetica e attenzione all’esperienza si incontrano, creando un contesto ideale per raccontare l’identità e lo spirito della maison. Un ambiente contemporaneo e un’atmosfera curata accompagneranno una serata pensata per condividere bellezza, gusto e nuove ispirazioni.



La proposta gastronomica, attenta ai sapori del territorio e alle specialità di mare, accompagnerà l’incontro in un contesto dove la cura dell’accoglienza si unisce al piacere della condivisione.

Protagonista dell’appuntamento sarà Chantecler Capri, prestigiosa maison d’alta gioielleria che ha saputo trasformare lo spirito dell’isola in uno stile riconoscibile, dove la tradizione dell’arte orafa italiana incontra il colore, la creatività e la gioia di vivere caprese.

A promuovere l’iniziativa è la Gioielleria Scintille, che porta alla serata l’universo creativo della maison, caratterizzato da collezioni capaci di esprimere personalità e raffinatezza. Le creazioni Chantecler raccontano una concezione del lusso che va oltre la preziosità dei materiali: ogni gioiello diventa espressione di individualità, ricerca estetica e attenzione al dettaglio.

Il tema Tu sei un’isola richiama il valore dell’unicità e il piacere di esprimere la propria identità, evocando lo spirito mediterraneo che contraddistingue la maison. Un invito a riconoscere nella bellezza non soltanto un elemento estetico, ma anche un modo personale di interpretare il mondo.

La serata sarà un’occasione per avvicinarsi alle creazioni Chantecler e scoprirne l’identità, in un’atmosfera di eleganza e condivisione che unisce alta gioielleria, cultura gastronomica e ospitalità.

Un incontro tra Gioielleria Scintille, Chantecler Capri e il Riva Restaurant & Lounge Bar, nel segno dell’eccellenza italiana, della bellezza e del piacere di vivere un’esperienza speciale.

