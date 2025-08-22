Il Piano, completo di Rapporto preliminare VAS e REU, è consultabile online e presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Cittadini e professionisti hanno tempo 30 giorni per presentare osservazioni

Il Comune di Caraffa di Catanzaro ha annunciato il deposito del Piano Strutturale Associato (PSA), adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19 dicembre 2024. Il Piano, completo del Rapporto preliminare VAS e del relativo REU, è ora disponibile per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito istituzionale del Comune, con possibilità per i cittadini di presentare osservazioni entro i termini previsti.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29 maggio 2025, è stata disposta la proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle osservazioni, a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR Calabria n. 151 del 1 agosto 2025 e su un quotidiano a diffusione regionale. La responsabilità del procedimento è affidata all’architetto Vito Migliazza, Responsabile dell’Area Tecnica Comunale.

L’avviso ufficiale

Il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale rende noto che "con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 dicembre 2024 è stata confermata la procedura di adozione del Piano Strutturale Associato, ai sensi dell’art. 27-bis quater della LUR n. 19/02, facendo propri per il territorio di Caraffa di Catanzaro il PSA completo del Rapporto preliminare VAS e del relativo REU. In precedenza, con BURC n. 67 del 4 aprile 2025 e su un quotidiano a diffusione locale, era stato dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati del Piano per la presentazione di eventuali osservazioni.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29 maggio 2025, sono state impartite istruzioni per prorogare di ulteriori trenta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, senza soluzione di continuità dalla scadenza originaria del 3 giugno 2025. Gli elaborati del Piano, completi del Rapporto preliminare VAS e del relativo REU, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune e consultabili sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata al Piano Strutturale Comunale.

Il responsabile del procedimento è l’architetto Vito Migliazza. Le eventuali osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR Calabria, all’indirizzo PEC: protocollo.caraffacz@asmepec.it”.