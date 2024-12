Due giovani imprenditori calabresi uniti dalla “red edition” dell’amaro Kaciuto per un augurio di Buon Natale e di un generoso Nuovo Anno. Si è conclusa al ristorante Riva di Falerna la visita di Bruno Autelitano, general manager de La Spina Santa di Bova Marina, agli impianti Pubbliemme dell’area aeroportuale di Lamezia Terme. Bruno Autelitano è stato anche protagonista di un’intervista nell’ambito della trasmissione “Imprenditori in Volo” che fa capo al sistema Grand Terroir di LaC Network. In questo contesto è stato accompagnato dal responsabile del progetto, il giornalista e saggista Massimo Tigani Sava che ormai da diversi anni segue l’evoluzione di questa importante azienda dell’Area Grecanica legata a un solido e significativo lavoro di filiera corta.

Il Bergotto, infatti, prima bibita gassata al Bergamotto di Reggio Calabria ideata dal compianto Nino Autelitano, padre di Bruno, contiene il 20 per cento di succo di Bergamotto prodotto nel territorio grecanico. Anche il Kaciuto, amaro che sta riscuotendo sempre maggiore successo, non nasce da sostanze chimiche, ma è solo un blend di infusioni di alloro, finocchietto, liquirizia e scorze di Bergamotto. Bruno Autelitano è un venticinquenne, ma con tanta esperienza alle spalle sia sul fronte produttivo sia della commercializzazione in Italia e all’estero. La Spina Santa ha sposato la filosofia di Grand Terroir e crede molto nell’attivazione di ogni possibile sinergia positiva tra aziende calabresi.

Il pranzo al ristorante Riva è stato preceduto da una telefonata con l’editore Domenico Maduli per uno scambio di auguri. Sciabolata di rito con una delle pregiate "bollicine" proposte dal Riva e poi omaggio alla “red edition” del Kaciuto nata proprio per festeggiare il Natale e il passaggio d’anno. «Ringrazio il Network LaC e Grand Terroir - ha dichiarato Bruno Autelitano – che mi consentono con i loro mezzi di rivolgere un augurio di pace, serenità e operosità ai Calabresi che vivono in ogni angolo del mondo. Un abbraccio rivolgo all’amico Massimo Tigani Sava che ci segue da tanti anni con i suoi preziosi consigli sempre finalizzati alla massima valorizzazione del territorio e dell’Area Grecanica. Qui a Falerna ho conosciuto il titolare del Riva, Roberto Gallo, ed ho avuto modo di apprezzare la sua lungimiranza e la sua tenacia. Lavoriamo tutti assieme per far crescere l’immagine positiva della Calabria».