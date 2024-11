Bellezza, forma, sostanza. Sono alcuni degli elementi principali che caratterizzano l’Attilio Fiorillo Rappresentanze, agenzia di rappresentanza di aziende leader nella produzione del packaging, selezionate tra le migliori per creazione di confezioni e imballaggi di ogni tipo, elementi che rappresentano il biglietto da visita di ogni azienda.

Il progetto imprenditoriale

A dar vita all’ambizioso progetto imprenditoriale, Attilio Fiorillo, che su spinta del fratello Paolo già operante nel settore degli imballaggi, nel 2016 decide di diventare un precursore del commercio, rappresentando le migliori aziende produttrici. Tutto ciò dopo averle visitate e conosciute personalmente e sposandone l’idea aziendale. In questo modo AF non rappresenta perciò un confezionatore, ma un’agenzia di rappresentanza di aziende leader di produzione del settore. E solo in seguito ad un’accurata selezione tra quelle portatrici di qualità e capacità produttive in grado di soddisfare tutte le esigenze, creando prodotti su misura differenti per ogni cliente, in base anche al mercato, sempre in continuo cambiamento. Fiorillo contribuisce a dar vita e forma alla vera essenza di ogni azienda affinché ognuna possa esprimersi al meglio e possa farsi conoscere, oltre che dal punto di vista del prodotto, anche da quello visivo, cogliendo ogni volta appieno i valori della casa produttrice che si rivolge all’azienda.

Un progetto con uno sguardo continuo al futuro e ambizioso, proprio perché realizzato e con successo in Calabria, dove le difficoltà anche dal punto di vista imprenditoriale non sono poche.

La grande conoscenza nel campo del packaging permette a Fiorillo di rappresentare aziende capaci di ricreare vari tipi di confezioni e imballaggi, che sono in grado di realizzare anche prodotti su misura e differenti affinché ogni realtà si possa esprimere al meglio.

La partecipazione al Vinitaly

Punto di riferimento principale in tutto il Centro Sud, oggi Attilio Fiorillo rappresenta varie aziende d’élite nell’ambito del packaging, posizione che ha permesso prendesse parte recentemente al Vinitaly di Verona, uno degli appuntamenti più grandi del settore vinicolo a livello internazionale che si è svolto dal 2 al 5 aprile scorso. Centoventi solo le aziende calabresi presenti, in uno spazio espositivo di circa 1400 metri quadri. Tra queste 66, convinte del grande potere visivo del confezionamento, vera presentazione della propria impresa, erano rappresentate dalla AF.

Tra le case vinicole calabresi presenti alla fiera internazionale spiccava la presenza di vini Tramontana, di Gallico in provincia di Reggio Calabria, il cui inizio delle attività vinicole risalgono al 1890; Librandi di Cirò Marina, tre generazioni di appassionati ed esperti di produzione di vino del territorio cirotano; Spadafora, di Donnici in provincia di Cosenza, uno dei punti di riferimento dell’enologia calabrese; cantine Ippolito di Cirò Marina, una delle più antiche realtà vinicole oggi esistente in Calabria, il cui obiettivo da sempre è quello di recuperare e valorizzazione i vitigni autoctoni quali il Gaglioppo, il Greco Bianco, il Calabrese, il Pecorello ed il Greco Nero; infine l’azienda Statti di Lamezia Terme, la quale valorizza la grande varietà dei vitigni autoctoni presenti sul territorio.

L'associazione Vibo Marina C'è

Attilio Fiorillo però è una fonte inesauribile di energia, che non solo dedica alla sua azienda, ma anche ad altri progetti. Come quello di Vibo Marina C'è, associazione che ha da poco compiuto il primo anno di attività pieno di iniziative e di appuntamenti culturali, musicali, sportivi, e ambientali, che hanno dato alla città momenti di confronto e spunti per una crescita territoriale.

L'associazione era nata nel periodo Covid durante il quale i momenti di aggregazione, soprattutto per i bambini, erano del tutto scomparsi. Fin dalla sua nascita perciò l'obiettivo di Vibo Marina C’è è stato quello di sensibilizzare bambini e bambine al rispetto dei valori, promuovendo il territorio attraverso eventi che coinvolgessero l'intera comunità e le associazioni.

Per Fiorillo è infatti fondamentale fare rete, lontani dal pensiero individualista che non ha mai portato benefici alle comunità, ma sposando l'idea di visione condivisa. Tutto ciò per regalare soprattutto ai più piccoli un luogo in cui crescere e rimanere, proprio perché in grado di dare delle alternative, grazie al miglioramento dell'ambiente sociale ed economico, fondamentale per una crescita comune che coinvolga tutti in prima persona.