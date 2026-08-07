Musica, performance artistiche, scenografie suggestive e momenti di intrattenimento accompagneranno gli ospiti. Il cuore dell’esperienza sarà il pranzo, con un menù degustazione esclusivo

Ferragosto è da sempre uno dei momenti più attesi dell’estate italiana: una giornata sospesa tra tradizione e voglia di vivere, dedicata al piacere di stare insieme, al mare, alla convivialità e alla ricerca di emozioni da ricordare. Un appuntamento che ogni anno rinnova il desiderio di concedersi una pausa speciale, lontano dalla routine quotidiana, immersi nella bellezza dell’estate.

C’è un Ferragosto che va oltre il semplice relax sotto il sole. È quello proposto dal Riva Restaurant & Lounge Bar per il 15 agosto 2026, dove l’eleganza della location incontra il fascino dell’avventura e dello spettacolo. La giornata prende ispirazione dal mondo senza tempo dei Pirati dei Caraibi, reinterpretato secondo lo stile raffinato che contraddistingue ogni esperienza firmata Riva, dando vita a un viaggio immersivo tra mare, immaginazione ed emozioni.

Fin dal mattino, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera esclusiva, dove potranno scegliere come vivere la propria giornata di relax: dalla spiaggia privata, attrezzata con confortevoli ombrelloni, alla suggestiva piscina affacciata sul mare, che offre diverse e accoglienti postazioni pensate per soddisfare ogni esigenza di comfort. Due ambienti distinti ma complementari, da alternare liberamente per godere appieno dell’esperienza.

Nel corso della giornata, un set fotografico tematico sarà a disposizione degli ospiti per immortalare l’esperienza vissuta e custodire un ricordo di un Ferragosto speciale.

Per chi desidera iniziare con energia, sarà inoltre possibile partecipare a una sessione di acqua gym all’aperto, tra cielo e mare, lasciandosi coinvolgere dal ritmo dell’estate in una cornice unica.

Il cuore dell’esperienza sarà il pranzo, con una proposta gastronomica dedicata al Ferragosto firmata dalla Cucina Contemporanea di Pesce del Riva. Un menù degustazione esclusivo, creato appositamente per questa occasione e disponibile solo il 15 agosto, accompagnerà gli ospiti in un percorso di sapori ispirato al mare, alla ricerca e alla creatività, trasformando il momento conviviale in un’esperienza unica.

Durante il pranzo e nel corso del pomeriggio, l’atmosfera del Riva inizierà ad evolvere in un vero scenario immersivo. Musica, performance artistiche, scenografie suggestive e momenti di intrattenimento accompagneranno gli ospiti in un racconto ispirato all’avventura, al fascino della scoperta e allo spirito libero dei grandi viaggi per mare. Nel pomeriggio, l’energia continuerà a crescere anche grazie a una coinvolgente lezione di danza caraibica, pensata per far vivere agli ospiti il ritmo, il calore e la vitalità delle atmosfere tropicali.

Con il passare delle ore, l’energia crescerà grazie al dj set e all’intrattenimento dal vivo, creando una colonna sonora perfetta per accompagnare gli ospiti verso uno dei momenti più suggestivi della giornata: il tramonto. Quando il sole scenderà sull’orizzonte, il mare si tingerà di riflessi dorati e l’atmosfera diventerà ancora più intensa, regalando un’esperienza da vivere e condividere.

La sera porterà il Ferragosto al suo momento più spettacolare, con un finale scenografico pensato per sorprendere gli ospiti e lasciare un ricordo indelebile. Tra luci, musica, performance e suggestioni ispirate al mondo dei pirati, lo spettacolo concluderà il viaggio del Riva trasformando una giornata d’estate in un’esperienza straordinaria.

Al Riva, il 15 agosto 2026 non sarà semplicemente una giornata di festa, ma un’avventura da vivere in ogni suo momento: un incontro tra mare, cucina, spettacolo e immaginazione, dove ogni dettaglio è pensato per regalare emozioni che rimangono nel tempo.