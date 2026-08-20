Dalla ricetta di famiglia del Kaciuto alla freschezza del Bergotto, La Spina Santa valorizza tradizione, territorio e materie prime naturali dell’Area Grecanica

Quando si parla di aromi del Bergamotto di Reggio Calabria si pensa subito alle storiche specialità prodotte da La Spina Santa di Bova Marina, azienda che da sempre punta sulla filosofia della filiera corta. Si parte dal famosissimo Kaciuto, un amaro con un’identità molto spiccata e che nasce da un indovinato blend di infusi: alloro, liquirizia, finocchietto, scorze di Bergamotto. Niente chimica, niente aromi aggiunti: tutta natura! Bruno Autelitano, giovane manager titolare de La Spina Santa, è orgoglioso delle continue affermazioni, anche a livello internazionale, del Kaciuto.

Peraltro, questo amaro dal gusto inconfondibile deriva da un’antica ricetta tramandata proprio dal nonno di Bruno Autelitano, l’omonimo Bruno, che occupandosi quotidianamente dei propri allevamenti aveva intuito la forza espressiva delle piante e delle essenze naturali dell’Area Grecanica. Si passa poi al Bergotto, la prima, storica e inimitabile bibita gassata con abbondante succo di questo agrume straordinario.

Il Bergotto è fresco, dissetante, gustoso, ideale da bere freddo o anche come base per cocktail sorprendenti. La Spina Santa di Bova Marina (si consulti il sito internet www.laspinasanta.it) propone tante altre specialità al Bergamotto: il liquore Bergaspina; il succo di Bergamotto; Bergacrem, crema di liquore al Bergamotto; olio d’oliva aromatizzato al Bergamotto. Accanto alla filiera del Bergamotto spiccano altri prodotti molto ricercati: tra gli altri, il Diavolo Nero, crema piccante al cioccolato; il Lemon Spina, liquore ottenuto con l’infusione di bucce di limoni calabresi; il Laurito, liquore che nasce dalla infusione di foglie di alloro raccolte in Calabria; Finocchì, liquore al fresco profumo di finocchietto selvatico; Nerizia, liquore di pura radice di liquirizia; Nocino, liquore alle noci.