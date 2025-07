Grande successo per la serata benefica “Canto anch’io… No tu no” che si è tenuta al Cinema Teatro Garden di Rende

Si è svolta con grande partecipazione ed emozione la serata benefica “Canto anch’io… No tu no”, che ha avuto luogo mercoledì 10 luglio alle ore 19:30 presso il Cinema Teatro Garden di Rende.

REM, in qualità di partner dell’iniziativa, ha avuto l’onore di consegnare il Terzo Riconoscimento “Le Ali”, istituito in memoria di Paolo De Benedittis, a Rosa Martirano, in ricordo di Giorgio Cittadino.

Un momento toccante e sentito, durante il quale è stato riconosciuto l’impegno quotidiano dell’artista Martirano, che mantiene vivo il ricordo di Giorgio attraverso azioni di solidarietà e opere di bene.

La serata, scandita da musica, testimonianze e partecipazione attiva del pubblico, ha saputo unire arte e beneficenza in un’atmosfera di profonda condivisione e commozione.

REM ringrazia tutti i partecipanti, gli artisti e i promotori dell’iniziativa per aver reso possibile un evento che celebra la memoria trasformandola in gesto concreto.