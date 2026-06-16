Grupo Peñaflor e Gruppo Caffo 1915 annunciano un accordo strategico che segna l’avvio di una nuova fase per Cinzano in Argentina, dopo l'acquisizione del marchio da Campari Group da parte di Gruppo Caffo avvenuta nel luglio scorso.

Grupo Peñaflor, il maggiore produttore e distributore di vino dell’Argentina, dal 1° luglio 2026 assumerà il ruolo di partner strategico di Gruppo Caffo 1915 nel principale mercato globale di Cinzano, il marchio di vermouth più conosciuto al mondo.

Cinzano è una delle grandi icone storiche del vermouth italiano. Nato a Torino nel 1757, è diventato un marchio di riferimento a livello globale, oggi venduto in oltre 100 Paesi e tra i vermouth più consumati al mondo. “Per l’Argentina, Cinzano è molto più di un’etichetta importata. – spiega Lucas Pérez Averastegui, Direttore Generale per il Cono Sud di Grupo Peñaflor – Il nostro Paese rappresenta il suo principale mercato a livello mondiale ed è il vermouth più scelto dai consumatori locali, con quote di mercato vicine al 70%”.

Per Gruppo Caffo, l’operazione rappresenta una tappa fondamentale nel processo di internazionalizzazione. L’azienda familiare, con sede in Calabria, intende sfruttare la portata globale di Cinzano per espandere il proprio portafoglio, che comprende spumanti, bitter, liquori e grappe.

“Siamo felici per questo accordo di partnership con il Gruppo Penaflor, con il quale scriveremo insieme una nuova importante pagina della storia di Cinzano. Sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta per lo sviluppo della marca, che nonostante sia già leader in Argentina, può ancora ulteriormente svilupparsi sia sui prodotti tradizionali come il Vermouth che su future innovazioni alle quali stiamo lavorando. Ringrazio quindi la proprietà e tutti i collaboratori di Peñaflor, che hanno accettato questa stimolante sfida insieme a noi. Sono stato in Argentina qualche mese fa insieme ai miei stretti collaboratori Alessio Pane, Massimo Mottura e Gianmichele Rosa, e dopo diversi incontri abbiamo capito che il migliore partner per il futuro di Cinzano è Penaflor, essendo dotata di una struttura con grandi potenzialità distributive e di marketing. Sono quindi lieto di rassicurare i consumatori ed il mercato sul fatto che Cinzano tornerà a crescere e sarà sempre il punto di riferimento del vermouth in Argentina”, ha dichiarato Nuccio Caffo Amministratore delegato di Gruppo Caffo.

Dal punto di vista culturale, Cinzano è profondamente radicato nel rituale dell’aperitivo argentino, spiegano da Peñaflor. Il consumo locale è arrivato a rappresentare circa un terzo o più delle vendite mondiali del marchio negli ultimi anni, rendendo qualsiasi cambiamento nella sua distribuzione una notizia di rilievo per l’intera categoria.

In questo scenario, Grupo Peñaflor rappresenta senza dubbio il miglior partner in Argentina. È il principale produttore e distributore di vino del Paese – e uno dei più importanti al mondo – con una rete commerciale che raggiunge oltre 90 mercati e una forte presenza sul territorio nazionale.

L’operazione definisce una fase di transizione: mentre la proprietà del marchio appartiene a Caffo, la produzione continuerà temporaneamente a essere affidata a Campari Group per almeno un altro anno, mentre la distribuzione di oltre 500 mila casse annue sarà gestita da Peñaflor, che mette a disposizione la forza della propria rete commerciale e una capacità operativa capillare su tutto il territorio argentino.

La partnership conferma l’impegno delle due aziende a sostenere la crescita di Cinzano nel lungo periodo, assicurando continuità nella gestione del marchio, stabilità per il mercato e valorizzazione di un asset che rappresenta un punto di riferimento storico per la categoria vermouth. La transizione distributiva sarà gestita in modo graduale e senza impatti sul mercato, garantendo continuità nell’offerta e nel servizio. L’obiettivo condiviso è preservare e rafforzare il legame storico tra Cinzano e i consumatori argentini, assicurando una presenza costante del marchio e accompagnandone la crescita futura nel pieno rispetto della sua eredità e autenticità.

“Cinzano è un’icona e vogliamo valorizzare in una nuova fase di crescita nel nostro mercato. La sfida non sarà solo mantenere la leadership, ma anche preservare la rilevanza del marchio per le nuove generazioni”, ha proseguito Lucas Pérez Averastegui.

Nell’ultimo mese, la holding internazionale Terold Invest, azionista di controllo di Grupo Peñaflor, ha annunciato l’acquisizione della società britannica Off-Piste Wines che, insieme all’americana WX Brands, contribuisce a formare uno dei gruppi più importanti al mondo nella produzione e commercializzazione di vini e bevande, con una forte presenza in tutto il continente americano e, da oggi, anche in Europa. Complessivamente, le società controllate da Terold Invest commercializzano oltre 21 milioni di casse all’anno in più di 90 Paesi di tutti i continenti.

In Argentina il portafoglio del Gruppo comprende marchi come Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas e Frizzé. Nell’ultimo decennio, l’azienda ha consolidato una rete distributiva a livello nazionale e internazionale. Nel 2013 ha inoltre compiuto un passo strategico associandosi a Diageo per la commercializzazione del suo portafoglio spirits nel Paese, ampliando il proprio posizionamento oltre il vino.

In questo contesto, l’ingresso di Cinzano rafforza la strategia di diversificazione di Peñaflor verso categorie a maggiore dinamismo. “Il vermouth condivide il DNA del vino ed è una categoria in piena rinascita”, aggiunge ancora Pérez Averastegui. “Esistono ampi margini di crescita se riusciremo ad ampliare le occasioni di consumo e a connetterci con nuove audience”.

La partnership prevede un forte impegno a sostegno del canale Horeca e dell’intera filiera distributiva. Attraverso investimenti dedicati, attività di marketing, programmi di formazione e iniziative di sviluppo commerciale, le due aziende intendono rafforzare la presenza di Cinzano nei bar, nei ristoranti e nei principali punti di consumo del Paese. L’obiettivo è supportare distributori e operatori del settore nella valorizzazione della categoria vermouth e aperitivi, ampliando le occasioni di consumo e consolidando ulteriormente il ruolo di leadership del marchio nel mercato argentino.

Gruppo Caffo 1915 è un’azienda familiare italiana con oltre un secolo di storia, leader nel settore degli amari e dei liquori di tradizione italiana. L’acquisizione di Cinzano rappresenta un salto strategico che porta la presenza internazionale del Gruppo da 70 a oltre 100 Paesi, con circa 2 milioni di casse commercializzate, rendendo il marchio di vermouth e spumanti il fulcro del proprio piano di espansione internazionale e posizionandolo come un nuovo protagonista globale del “Made in Italy” nel settore beverage.

La collaborazione tra Grupo Peñaflor e Gruppo Caffo 1915 nasce dalla condivisione di una visione comune: valorizzare marchi con una forte eredità storica, preservandone l’autenticità e accompagnandoli al tempo stesso verso nuove opportunità di crescita. Le due aziende condividono infatti la convinzione che la tradizione rappresenti un patrimonio da custodire e innovare, attraverso investimenti, sviluppo del portafoglio e attenzione all’evoluzione dei consumi. In questo senso, Cinzano rafforza il proprio posizionamento come ambasciatore dello stile, della qualità e della cultura del Made in Italy, mantenendo intatti i valori che ne hanno decretato il successo a livello internazionale.

Per Peñaflor, tale alleanza significa collegarsi direttamente a un partner in piena fase di sviluppo globale. Questa agenda di crescita, unita al know-how di Caffo nel settore dei liquori e degli aperitivi italiani e alla forza del suo marchio di punta – Vecchio Amaro Del Capo, l’amaro più venduto in Italia – trasforma l’accordo in una piattaforma strategica per rafforzare il posizionamento di Peñaflor negli spirits e negli aperitivi, integrare la sua leadership nel vino e accrescere la sua rilevanza all’interno della rete globale di un Gruppo europeo in espansione.

L’obiettivo della partnership è costruire valore nel lungo termine, investendo nella crescita della categoria, nell’innovazione, nello sviluppo del mercato e nel consolidamento della leadership di Cinzano nel suo mercato più importante al mondo. La collaborazione tra Grupo Peñaflor e Gruppo Caffo 1915 si basa su una visione di lungo periodo, fondata sulla volontà condivisa di rafforzare ulteriormente il ruolo del marchio come punto di riferimento del vermouth in Argentina.