A Rogliano, nel Cosentino, il tessuto economico del territorio si arricchisce di una nuova realtà. L’ottanta percento dei lavoratori assunti è rappresentato da giovani del posto.

La vela con le offerte del giorno lascia il parcheggio per il suo giro pubblicitario tra le strade del Savuto. L’orario di apertura è fissato per le nove, ma mezz’ora prima il grande parcheggio inizia già a riempirsi. Si registra il clima delle “grandi occasioni”, per l’inaugurazione del supermercato MD nel comune di Santo Stefano di Rogliano. All’ingresso campeggiano decine di palloncini giallo-blu, colori distintivi del marchio della grande distribuzione che, fondato a Bolzano nel 1994, è presente oggi in tutto il Paese, con un radicamento divenuto capillare soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

La titolare del franchising di Santo Stefano di Rogliano Daniela Casale impartisce ai dipendenti le ultime indicazioni. Il punto vendita – che ha una superficie di circa ottocento metri quadri di esposizione – è stato sistemato alle perfezione. In poco tempo, davanti alle porte ancora chiuse, si forma intanto una lunga fila di clienti, in trepidante attesa.

Arriva il sindaco di Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti che, dopo essersi complimentata con Daniela Casale per aver scelto di investire capitali, esperienza e professionalità in questo territorio del Savuto, dichiara: «Per la comunità che amministro, questa è una giornata veramente straordinaria. Santo Stefano di Rogliano non può contare su realtà imprenditoriali importanti, purtroppo, e la nostra economia locale si basa esclusivamente sulle attività commerciali che, di recente, hanno fatto registrare un vero e proprio exploit. Abbiamo calcolato che sono aperte attualmente più di duecento partite iva».

Il sindaco Lucia Licoletti – dopo aver sottolineato il fatto che la presenza a Santo Stefano di Rogliano di un marchio della grande distribuzione italiana tanto prestigioso qual è MD rappresenta un vero e proprio lustro – passa ad analizzare le ricadute occupazionali: «La titolare Daniela Casale mi ha detto che l’ottanta percento dei dipendenti che lavorano qui è rappresentato da giovani del Savuto cosentino. Uno degli obiettivi che mi prefiggo come sindaco, è quello di impedire che le nuove generazioni lascino la propria terra di origine, per andare al lavorare fuori regione. Iniziative economiche come questa che viene inaugurata oggi servono proprio a offrire una chance a coloro che, fino a poco tempo prima, stavano progettando di andare via e costruire altrove la propria vita».

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Dopo la benedizione religiosa della struttura, e il taglio del nastro affidato al piccolo Gennaro, finalmente i clienti hanno la possibilità di aggirarsi tra le corsie del supermercato. La titolare Daniela Casale spiega: «Si tratta di una novità assoluta, dal momento che il marchio MD non era mai stato presente sul territorio di Santo Stefano di Rogliano. Questo punto vendita nasce con l’obiettivo di offrire qualità e convenienza, tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle famiglie. Come azienda abbiamo deciso di investire nella valorizzazione dei produttori del posto. Penso alla frutta e ai formaggi, per esempio. La carne invece proviene dal nostro stabilimento di Tarsia, e questa è una grande garanzia di qualità».