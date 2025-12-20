È online su Spotify la serie podcast “Opportunità in Calabria: Pillole del PR Calabria FESR FSE+ 21–27”, realizzata in collaborazione con Fincalabra S.p.A, nell’ambito della campagna di comunicazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere accessibili, comprensibili e vicini ai cittadini i contenuti della programmazione europea, attraverso un linguaggio chiaro e un formato contemporaneo. Ogni episodio è una breve “pillola” informativa dedicata alle Priorità del Programma, alle opportunità attive e ai risultati che gli investimenti europei stanno generando sul territorio, contribuendo a una maggiore consapevolezza delle politiche di coesione e del loro impatto sulla vita quotidiana.

La serie podcast racconta in modo semplice e diretto le Priorità del PR Calabria 2021–2027, articolate in:

Priorità 1 – Una Calabria più competitiva e intelligente , per rafforzare innovazione, digitalizzazione e competitività;

, con interventi dedicati alle nuove generazioni; Priorità 5 – Una Calabria più vicina ai cittadini, che valorizza territori e comunità locali.

Accanto alle Priorità del Programma, la serie dedicherà spazio anche a STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, con un focus specifico su STEP Calabria, il percorso regionale che declina l’iniziativa europea sul territorio, sostenendo lo sviluppo di tecnologie strategiche, innovazione avanzata e competitività del sistema produttivo calabrese, in coerenza con gli obiettivi del PR Calabria 2021–2027.

La scelta del formato podcast risponde alla volontà di adottare strumenti di comunicazione agili e inclusivi, capaci di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, anche nei momenti della quotidianità. Un canale che favorisce un racconto continuo del Programma Regionale Calabria e rafforza trasparenza, partecipazione e consapevolezza.

La serie è disponibile su Spotify al seguente link.

Nei prossimi mesi il progetto editoriale sarà progressivamente ampliato con nuovi episodi di approfondimento e interviste a beneficiari, amministratori e protagonisti dei progetti finanziati, per raccontare storie, risultati e buone pratiche direttamente dalle voci di chi contribuisce allo sviluppo della Calabria.

Un racconto in continua evoluzione, per mostrare come i fondi europei si trasformano in opportunità reali, crescita e futuro. Il Futuro è Calabria. Buon ascolto.

Per maggiori informazioni sulle opportunità del PR Calabria 21-27 è possibile consultare il portale dedicato “Calabria Europa” al seguente indirizzo web: www.calabriaeuropa.regione.calabria.it