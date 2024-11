L'incontro in programma il 15 aprile darà l'occasione per fare il punto sulla riforma dell'Indicazione geografica e sul riconoscimento dei Consorzi

AssoDistil, in collaborazione con il Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa, invita a Vinitaly 2024 per partecipare all’evento: “Rilancio della Grappa. Riforma Ig e Riconoscimento dei Consorzi”.

L’incontro, in programma lunedì 15 aprile a partire dalle ore 16, si terrà presso l’Area Talk Show del Palaexpo Padiglione Masaf e sarà l’occasione per approfondire le opportunità di rilancio del distillato italiano per eccellenza legate alla Riforma delle IG e al recente Decreto sul riconoscimento dei consorzi di tutela delle bevande spiritose. Dopo la tavola rotonda seguirà una degustazione guidata di grappa e cioccolato di Modica con Leonardo Pinto.