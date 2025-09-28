Tripadvisor, la più grande community di viaggi a livello globale, ha attribuito il Travelers’ Choice Awards 2025 al Riva Restaurant di Falerna Marina. Questo riconoscimento viene consegnato sulla base delle recensioni autentiche e delle esperienze condivise dagli utenti negli ultimi 12 mesi, rendendo il premio uno dei più affidabili e ambiti nel settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Il Riva Restaurant, ormai noto per la ristorazione di qualità sul panorama calabrese, è una location sul mare, aperta tutto l’anno, sette giorni su sette, offrendo agli ospiti la libertà di scegliere il momento ideale per pranzare, fare un aperitivo o cenare grazie a una cucina sempre aperta. A rendere l’esperienza ancora più speciale contribuiscono l’accurato servizio dedicato agli ospiti e la presenza di musica live presente tutto l’anno, tutto il giorno.

Nel corso dell’ultimo anno, il Riva ha ampliato la propria offerta con due importanti novità:

Wedding Experience – un servizio esclusivo per celebrare uno dei giorni più importanti nella vita degli ospiti, il matrimonio, in una cornice unica.

– un servizio esclusivo per celebrare uno dei giorni più importanti nella vita degli ospiti, il matrimonio, in una cornice unica. Riva in Tour – catering d’eccellenza per portare la qualità e lo stile del Riva in ogni evento speciale.

«È per noi un grande onore ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Roberto Gallo, titolare della location –. Il Travelers’ Choice Awards è tra i premi più prestigiosi e ambiti nel settore, perché nasce dalle recensioni dei nostri ospiti. A loro va il nostro ringraziamento per averci scelto e raccontato la loro esperienza. Un grazie speciale anche a tutto lo staff del Riva, che ogni giorno, davanti e dietro le quinte, lavora con passione per prendersi cura degli ospiti».

«Congratulazioni al Riva Restaurant & Lounge Bar per il riconoscimento nei Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor – ha commentato Kristen Dalton, Presidente di Tripadvisor –. Classificarsi tra le migliori strutture al mondo significa aver lasciato un ricordo memorabile nei visitatori, tanto che molti di loro hanno deciso di condividere recensioni entusiaste della loro esperienza. Ci auguriamo che questo premio continui a portare valore e successo al vostro business nel 2025 e negli anni a venire».

Con questo nuovo traguardo, il Riva Restaurant & Lounge Bar conferma la propria vocazione all’eccellenza e si consolida come punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica e di intrattenimento unica in Calabria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità della cucina e del servizio, ma anche la passione e la dedizione di un team che ogni giorno lavora per rendere indimenticabile ogni momento vissuto al Riva.