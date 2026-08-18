Il Salumificio Geca di Nocera Terinese nasce da una tradizione familiare che ormai conta diverse generazioni ed ha superato il secolo di attività. L’arte della lavorazione delle carni con passione e autenticità, puntando sempre sulla massima qualità, ha fatto sì che Geca sia diventato un marchio molto apprezzato sia in Italia sia all’estero. Dai salumi più tradizionali quali il Capocollo, la Pancetta, le Soppressate, le Salsicce, il Guanciale, che affondando le proprie radici nei secoli, alle proposte più innovative magari aromatizzate con le scorze di arance e limoni di Calabria: ad ogni prodotto viene dedicata una cura meticolosa, tra scelta delle migliori materie prime e stagionatura adeguata.

Con il tempo la famosissima ’Nduja, salume spalmabile piccante, è diventato uno dei punti di riferimento della Geca: viene confezionata in varie forme e dimensioni a partire dalla più tradizionale Orba, per passare ai cresponi e ai vasetti. Il mutamento delle esigenze e delle abitudini dei consumatori ha fatto sì che questo attrezzato salumificio guardasse con attenzione anche al packaging e alle soluzioni più aggiornate: si pensi ad esempio agli affettati, idonei per un consumo pratico e veloce. I salumi di Calabria richiamano ovviamente l’uso del peperoncino, rispetto al quale Geca ha selezionato alcuni dei migliori fornitori in ambito regionale.

Molto apprezzati anche i prodotti freschi, trionfo di mitiche grigliate in compagnia, quali la salsiccia a catena, dolce, piccante o aromatizzata al finocchietto. La pancetta è disponibile sia nella forma tesa sia in quella arrotolata. Accanto al rinomato Capocollo riscuotono il giudizio positivo dei clienti anche il Filetto e il Filettuccio, quest’ultimo anche nella versione stagionata con scorze di agrumi. La linea affettati, ovviamente incentrata su Salsiccia, Schiacciata, Capocollo, Pancetta… annovera anche dei gustosissimi Aperistick, dolci, piccanti o insaporiti con il tartufo. Giovanni Pontieri, manager esperto e informato conoscitore dei mercati nazionale ed estero, lavora di continuo per salvaguardare la migliore tradizione artigiana della produzione, senza mai perdere di vista i cambiamenti indotti dal vivere moderno.