L’inaugurazione in contrada Lecco. Piero Carlomagno: «Bisogna scommettere sul futuro e investire quando nessuno vuole farlo». Presente all’evento anche Francesco Calcara, presidente e Ceo di Hyundai

È stata inaugurata in contrada Lecco, a Rende, la nuova concessionaria Carlomagno Hyundai, un moderno spazio dedicato alla mobilità del futuro che si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati delle quattro ruote e per tutti coloro che cercano innovazione, tecnologia e sostenibilità nel settore automotive.



Un’apertura che rappresenta non solo l’ampliamento dell’offerta automobilistica sul territorio, ma anche un segnale di fiducia e di investimento concreto in un momento di trasformazione profonda del mercato.

A fare gli onori di casa è stato Piero Carlomagno, che ha espresso grande soddisfazione per il nuovo traguardo raggiunto dal gruppo: «È sempre emozionante: è uno stimolo per andare avanti. Fare investimenti quando il mercato tira non porta necessariamente al successo. Bisogna scommettere sul futuro e investire quando nessuno vuole farlo, così da trovarsi pronti quando i volumi torneranno a darci soddisfazione». Parole che raccontano una visione imprenditoriale orientata alla lungimiranza e alla crescita strutturata, in un settore sempre più competitivo e in continua evoluzione.

Una visione del futuro, un impegno verso l’innovazione e un amore per il design che ha saputo conquistare il mondo, stiamo parlando del famoso marchio coreano Hyundai che ha inaugurato il suo nuovo showroom a Rende, un altro traguardo del gruppo Carlomagno.

Una struttura moderna e un’esperienza immersiva

La nuova concessionaria Hyundai a Rende si distingue per il design moderno, gli spazi ampi e accoglienti e un’esposizione completa delle più recenti novità della gamma Hyundai, dalle motorizzazioni ibride ed elettriche ai modelli di ultima generazione. L’obiettivo è offrire al cliente non solo un’auto, ma un’esperienza: un percorso consulenziale personalizzato, supportato da tecnologie avanzate e da un team qualificato in grado di accompagnare ogni fase, dalla scelta del veicolo all’assistenza post-vendita.

Presente all’inaugurazione anche Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, che ha sottolineato l’importanza strategica della rete sul territorio: «Oggi Hyundai offre una qualità riconosciuta anche da studi indipendenti. Per noi il concessionario rimane fondamentale: è il cuore pulsante che ci unisce al territorio. L’esperienza fisica ed emozionale resta centrale nel rapporto con il cliente». Un messaggio chiaro che ribadisce il valore della dimensione umana e relazionale, anche in un’epoca sempre più digitale.



Tecnologia, visione e sostenibilità

Con questa apertura, il gruppo Carlomagno consolida la propria presenza nel settore automotive e conferma la volontà di proporre un servizio sempre più completo, attento all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Rocco Carlomagno ha evidenziato l’aspetto visionario del marchio: «Hyundai ci ha stupito. Non parliamo solo di prodotto, ma di una vera visione del futuro, di una costante ricerca tecnologica orientata a far vivere al cliente un’esperienza nuova». Entusiasmo condiviso anche da Vitantonio Carlomagno, che ha definito l’inaugurazione come un traguardo atteso da tempo: «Per noi è un giorno speciale. Hyundai la cercavamo da tanto. Siamo pronti, non vedevamo l’ora».





Un’inaugurazione nel segno dell’eccellenza

L’evento si è concluso in un clima di festa e partecipazione, impreziosito dalle creazioni gastronomiche dello chef stellato Igles Corelli, che hanno accompagnato gli ospiti in una serata all’insegna dell’eccellenza italiana.



Con la nuova concessionaria Carlomagno Hyundai, Rende si arricchisce di uno spazio moderno e dinamico, pronto a intercettare le sfide della mobilità sostenibile e a offrire un servizio di alta qualità.