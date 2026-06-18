Quella calabrese è l'azienda italiana nella categoria spirits e no & low con il maggior numero di riconoscimenti nella prestigiosa competizione internazionale

Gruppo Caffo 1915 si conferma ancora una volta protagonista assoluto sulla scena internazionale degli spirits. All'edizione 2026 dell'International Wine & Spirit Competition di Londra (IWSC), una delle più autorevoli competizioni mondiali dedicate a vini e distillati, il Gruppo calabrese ha conquistato ben 17 medaglie, risultando l'azienda italiana dei settori Spirits e No & Low con il maggior numero di riconoscimenti ottenuti.

Otto medaglie Gold tra cui la prestigiosa Gold Outstanding, otto Silver e una Bronze sono il risultato di assoluto rilievo che conferma il ruolo di primo piano di Gruppo Caffo 1915 nel panorama internazionale e testimonia la qualità di un portafoglio capace di eccellere in più categorie, dagli amari agli aperitivi, dai liquori agli agrumi a quelli al caffè, dai vermouth alle grappe.

Una tradizione di successi ormai consolidata per Gruppo Caffo, già premiato nelle passate edizioni con un ricco medagliere. Un ulteriore riconoscimento che testimonia la costanza e la capacità del Gruppo di affermarsi ai massimi livelli del panorama mondiale degli spirits. Da anni, infatti, i marchi Caffo figurano stabilmente tra i protagonisti dei più prestigiosi concorsi internazionali, ottenendo riconoscimenti che valorizzano l'elevato standard delle produzioni, la capacità di innovare nel rispetto della tradizione e l'impegno continuo nello sviluppo di prodotti d'eccellenza.

«Essere l’azienda in Italia nel settore Spirits e No & Low ad aver ottenuto il maggior numero di medaglie in questa edizione 2026 di IWSC rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Questo risultato assume un valore particolare perché ottenuto in una competizione riconosciuta a livello mondiale per il rigore delle valutazioni e per l'altissimo livello qualitativo dei prodotti in gara. È la conferma della validità del lavoro che portiamo avanti ogni giorno, fondato sulla selezione delle migliori materie prime, sul rispetto delle nostre tradizioni produttive e sulla continua ricerca dell'innovazione», dichiara Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

A guidare il palmarès Caffo con 98 punti su 100, conquistando la prestigiosa medaglia Gold Outstanding, il massimo riconoscimento previsto dalla competizione è stato Bergamino di Calabria, liquore naturale ai bergamotti calabresi.

Straordinari risultati sono arrivati anche per Blood Bitter Petrus BK, Lemonier Aperitivo Mediterraneo, Clementino della Piana, Salmiacello, Elixir di Caffè, Mitica Riserva Barrique Grappa e Mitica Mangilli Grappa, tutte referenze insignite della medaglia Gold.

Tra gli aspetti più significativi di questa edizione spicca inoltre il debutto vincente di Cinzano come marchio del Gruppo Caffo 1915. Per la prima volta dalla sua entrata nel portafoglio aziendale, infatti, lo storico brand piemontese conquista due medaglie Silver all'IWSC con Cinzano Vermouth Bianco e Cinzano 1757 Extra Dry Vermouth di Torino.

Si tratta di un risultato particolarmente importante perché testimonia la capacità del Gruppo di valorizzare e rilanciare marchi storici del patrimonio italiano, preservandone identità e tradizione e accompagnandoli verso nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali.

Ottimi risultati sono arrivati anche per alcune delle etichette più iconiche del Gruppo, tra cui Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, premiato con la medaglia Silver, insieme a Limoncino dell'Isola, Mezzodì Aperitivo, CafCaffè, Vecchia Grappa e Caffo Morbida Grappa.

«Questa straordinaria serie di riconoscimenti conferma come i nostri prodotti siano sempre più apprezzati a livello internazionale per qualità, autenticità e capacità di interpretare le nuove tendenze del mercato. Essere premiati con continuità negli anni è il risultato più importante, perché testimonia la solidità del percorso intrapreso dal Gruppo». afferma Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing di Gruppo Caffo 1915.

Con questo nuovo successo internazionale, Gruppo Caffo 1915 rafforza ulteriormente il proprio ruolo di ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, confermando la capacità di coniugare tradizione, innovazione e qualità in un modello imprenditoriale che da oltre 110 anni continua a distinguersi nel panorama internazionale degli spirits.