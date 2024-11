«Milone si conferma campione, con 2 concorsi fatti e 2 concorsi vinti: l’Amaro Milone prodotto a Crotone diventa uno degli amari calabresi più premiati a livello internazionale, infatti annunciamo con immenso orgoglio che l’Amaro Milone è stato premiato con la medaglia d’oro al concorso internazionale Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles e il Milone Nero è stato insignito della medaglia d’argento nella stessa competizione». L’annuncio è dell’azienda produttrice, il liquorificio Lacinio di Crotone.

Questi premi confermano la qualità della produzione made in Calabria, quella genuina, sana che si fa notare e si impone sul tetto del mondo, per qualità competenza e innovazione, oltre al recupero della sua memoria storica.

Il liquorificio Lacinio di Crotone guidato da due giovani calabresi, Michele Sotero e Davide Milone, si conferma una unità produttiva artigianale di qualità per l’intero panorama calabrese e si proietta a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Oggi dalla Calabria partendo dalla tradizione e nel loro caso da una leggenda in cui Milone (il più grande atleta e guerriero della Magna Grecia, vincitore di 28 olimpiadi) «si narra che non terminasse mai un banchetto al ritorno dalle sue imprese e vittorie, senza gustare un nettare ispirato dalla dea Hera alle ancelle del suo tempio, per ringraziarlo della sua devozione e per essere custode del tempio, dei suoi segreti e del suo bosco sacro». Grazie a questa leggenda parte la ricerca, durata 2 anni, delle erbe, gli agrumi, le erbe e le radici che nascevano e crescevano in questo bosco sacro, erbe che ritrovate oggi fanno parte delle ricette segrete di cui oggi Milone è custode. Ricette che portano nuovamente gli amari della Lacinio ispirati appunto alla figura mitica di Milone e il suo nome nuovamente sul tetto del mondo dopo tremila anni.

«Abbiamo partecipato sino ad oggi a 2 concorsi internazionali – raccontano i responsabili dell’azienda – e a entrambi siamo stati premiati, un motivo ci sarà. Oggi lo annunciamo dalla fiera internazionale di Anuga 2023 a Colonia, dove stiamo facendo assaporare il gusto unico dei nostri prodotti a moltissimi visitatori e operatori di settore che rimangono piacevolmente colpiti e affascinati del gusto e la bellezza delle nostre bottiglie e della nostra storia e questo ci rende orgogliosi di essere calabresi».

In due anni sono stati due i premi internazionali: Londra 2022 Miglior amaro al mondo al World Liqueur Awards e Bruxelles 2023 Medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles.