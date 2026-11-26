Appuntamento domani alle ore 9:30 al Cinema Teatro Odeon. Istituzioni, forze dell'ordine, esperti e testimoni dialogheranno con gli studenti per promuovere una cultura della libertà. Previsto l'intervento finale di Simona Loizzo e la firma di un Manifesto d'intenti

Educare al rispetto, contrastare la violenza e costruire una solida cultura della libertà partendo dalle nuove generazioni. È questo l’obiettivo dell’importante iniziativa dal titolo «L’amore non uccide. Il rispetto salva la vita», in programma venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 9:30, presso il Cinema Teatro Odeon di Paola.

L'evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nasce dalla sinergia tra la Città di Paola, la Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Paola, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (nonché su ogni forma di violenza di genere) della Camera dei Deputati e la FIDAPA BPW Italy (Sezione di Paola).

Il programma e gli interventi istituzionali

L'incontro, pensato come un momento di confronto diretto con le scuole del territorio, sarà moderato dal giornalista Dott. Valerio Caparelli. L’apertura dei lavori sarà affidata alla Dott.ssa Emira Ciodaro, Presidente del Consiglio Comunale di Paola.

Seguiranno i saluti istituzionali delle autorità civili, scolastiche e di pubblica sicurezza:

Avv. Roberto Perrotta , Sindaco della Città di Paola;

, Sindaco della Città di Paola; Prof.ssa Sandra Grossi , Dirigente degli Istituti di Istruzione Superiore;

, Dirigente degli Istituti di Istruzione Superiore; Dott. Antonio Borelli, Questore della Provincia di Cosenza e Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

La voce dei giovani

Un momento centrale della mattinata sarà intitolato "La voce della scuola: protagonisti i giovani". Alcune studentesse delle scuole superiori di Paola prenderanno la parola per condividere le proprie riflessioni sulla violenza di genere, sul valore del rispetto nelle relazioni, sulla libertà personale e sulla necessità di superare stereotipi e modelli culturali fondati sul possesso e sulla sopraffazione. Un segnale concreto per ribadire che il cambiamento culturale deve partire proprio dai banchi di scuola.

Testimonianze e approfondimenti

La seconda parte dell'evento entrerà nel vivo con un panel di esperti, autori, rappresentanti delle forze dell'ordine e testimoni diretti:

Barbara Modaffari , autrice del libro "Ma io non ritorno. Un'altra Anna. Storia di un femminicidio", interverrà sul tema «L'amore non è possesso, il silenzio non è protezione, il rispetto è libertà»;

, autrice del libro "Ma io non ritorno. Un'altra Anna. Storia di un femminicidio", interverrà sul tema «L'amore non è possesso, il silenzio non è protezione, il rispetto è libertà»; Francesco Vigna , figlio di Anna Morrone, vittima di femminicidio nel 1999, porterà la propria toccante testimonianza per sottolineare l'importanza della fiducia nelle istituzioni e nella prevenzione, affinché nessuna storia di violenza venga mai considerata inevitabile;

, figlio di Anna Morrone, vittima di femminicidio nel 1999, porterà la propria toccante testimonianza per sottolineare l'importanza della fiducia nelle istituzioni e nella prevenzione, affinché nessuna storia di violenza venga mai considerata inevitabile; Avv. Cataldo Calabretta , avvocato, esperto di comunicazione giudiziaria e autore del libro "Non chiamatelo amore. Quei bravi ragazzi che uccidono", approfondirà il tema «Non chiamatelo amore: comprendere i segnali della violenza, riconoscere i modelli culturali del possesso e prevenire il femminicidio»;

, avvocato, esperto di comunicazione giudiziaria e autore del libro "Non chiamatelo amore. Quei bravi ragazzi che uccidono", approfondirà il tema «Non chiamatelo amore: comprendere i segnali della violenza, riconoscere i modelli culturali del possesso e prevenire il femminicidio»; Avv. Federica Candelise , specialista in Diritto di Famiglia, Penale di Famiglia, Criminologia e scrittrice, relazionerà su «La tutela giudiziaria delle vittime di femminicidio e il diritto delle famiglie alla verità e alla giustizia»;

, specialista in Diritto di Famiglia, Penale di Famiglia, Criminologia e scrittrice, relazionerà su «La tutela giudiziaria delle vittime di femminicidio e il diritto delle famiglie alla verità e alla giustizia»; Capitano Davide Picheo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paola, illustrerà «La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere: il ruolo dell'Arma dei Carabinieri e la protezione delle vittime».

Le conclusioni e l'impegno finale

A trarre le conclusioni della giornata sarà l'On. Simona Loizzo, Membro della Camera dei Deputati e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, con un intervento dedicato a «L'impegno del Parlamento e delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne».

Al termine dei lavori, la mattinata si chiuderà con un atto simbolico ma concreto: la firma di un Manifesto d'intenti, a suggellare l'alleanza educativa e istituzionale sintetizzata dallo slogan dell'evento: "Non è amore se fa paura, non è amore se diventa possesso, non è amore se toglie la libertà. Il rispetto è il primo passo contro la violenza".