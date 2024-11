Rolltek è una prestigiosa azienda catanzarese che ha saputo conquistare i mercati internazionali, a partire dalla Francia. Nel grande impianto industriale di Sarrottino (Tiriolo), alle porte del capoluogo, si costruiscono tapparelle orientabili di altissimo livello per tecnologia, design, funzionalità, flessibilità d’uso e di montaggio.

Salvatore Mancuso, general manager della Rolltek, nelle sue apparizioni televisive usa quasi “sfidare” gli installatori: “Rolltek vi cambierà la vita in positivo!”. La tapparella orientabile è la sintesi geniale di due tradizionali distinte funzioni: la tapparella, appunto, e la persiana, con un occhio attentissimo al risparmio energetico, al comfort, alla praticità d’uso, all’adattabilità totale ad ogni tipo di villa, abitazione, ufficio. Gli specialisti di Rolltek, infatti, è come se vi ritagliassero un abito su misura: effettuano un sopralluogo (che è assolutamente gratuito), vi progettano una soluzione ottimale, vi formulano un preventivo.

Rolltek è in grado di soddisfare la clientela più esigente e disposta a spendere di più, ma anche un mercato standard, fornendo comunque alta qualità a prezzi accettabili. Per prenotare un sopralluogo si può telefonare al numero fisso 0961.9011. Per maggiori informazioni e dettagli si può consultare il sito www.rolltek.it. Un’ultima informazione, che fa diventare quest’azienda catanzarese un fiore all’occhiello del Sud Italia che lavora: Rolltek non assembla pezzi provenienti dai Paesi più lontani del mondo, ma studia e realizza in proprio, partendo da materie prime selezionatissime, ogni singolo meccanismo, anche il più piccolo. In agricoltura si parlerebbe di “filiera corta”. Rolltek ha puntato sulla filiera dell’eccellenza!