L'evento è in programma sabato 4 luglio alle 18 nel comune del Cosentino e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e dell'impresa

Sassone Tartufi è orgogliosa di ospitare la presentazione ufficiale del progetto "Il Tartufo Nero di Montegiordano De.C.O.", un'iniziativa dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione di una delle eccellenze più autentiche della Calabria. L'appuntamento si terrà sabato 4 luglio alle ore 18:00 presso lo stabilimento Sassone Tartufi di Montegiordano Marina e nasce dalla collaborazione tra Comune di Montegiordano, CREA – Centro di Ricerca Foreste e Legno, ARSAC, Azienda Calabria Verde e Sassone Tartufi, con l'obiettivo di creare una filiera che metta in rete istituzioni, ricerca scientifica, imprese e territorio.

La serata, moderata dalla giornalista Antonella Gatto, vedrà la partecipazione del Sindaco Rocco Introcaso, del Direttore Generale di ARSAC Fulvia Michela Caligiuri, del Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli e della Consigliera regionale Elisabetta Saponara. L'iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari promosso dalla Regione Calabria, grazie all'impegno dell'Assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, da sempre attento allo sviluppo delle filiere di qualità e delle produzioni identitarie.

Seguiranno gli interventi del Prof. Maida, coordinatore del disciplinare De.C.O., del Dott. Innocenzo Muzzalupo del CREA e dell'agronomo Matteo Galletti, che approfondiranno la tutela delle tartufaie, la gestione sostenibile del patrimonio forestale e le prospettive di crescita della filiera del tartufo nero. Interverrà inoltre Egidio Sassone, Founder e Ceo di Sassone Tartufi, che illustrerà il ruolo della trasformazione e della commercializzazione nella valorizzazione del Tartufo Nero di Montegiordano, evidenziando come qualità, innovazione e radicamento territoriale possano generare sviluppo economico e nuove opportunità. Per Sassone Tartufi questo appuntamento rappresenta la conferma di un impegno concreto nella valorizzazione del patrimonio tartuficolo calabrese e nella costruzione di un futuro sostenibile per il territorio. Vi aspettiamo per condividere un momento di confronto dedicato al Tartufo Nero di Montegiordano e alle prospettive di crescita di questa importante eccellenza calabrese.