Si è conclusa il 25 ottobre la ventesima edizione di Calabria Sposi 2026, la manifestazione dedicata al mondo del matrimonio ospitata dal 22 al 25 ottobre al Polo fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro. Tra i protagonisti della fiera, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina ha presentato il proprio progetto wedding, incontrando futuri sposi e operatori del settore e partecipando alle occasioni di confronto internazionale dedicate al wedding tourism.

Al centro della proposta c'è “Matrimonio Senza Pensieri”, un concept che interpreta l'organizzazione delle nozze come un percorso da costruire insieme agli sposi, lasciando a un unico team il compito di coordinare servizi, fornitori e dettagli. L'obiettivo è permettere alle coppie di concentrarsi sull'esperienza e sulle emozioni della giornata, sapendo di poter contare su un'organizzazione attenta alle loro richieste.

Dalla progettazione dell'evento alla sua realizzazione, il servizio comprende la possibilità di organizzare il rito civile o simbolico, studiare allestimenti scenografici e creare angoli esperienziali pensati per coinvolgere gli ospiti. Durante il ricevimento, la Wedding coordinator si occupa della regia dell'evento, coordinando i diversi momenti della giornata e assicurandosi che tutto si svolga secondo quanto previsto, con attenzione ai tempi, ai dettagli e all'esperienza degli sposi e dei loro invitati.

Anche la proposta gastronomica viene costruita su misura, attraverso menù personalizzabili e tematici, in linea con lo stile del ricevimento e le preferenze degli sposi. Musica, intrattenimento e allestimenti completano il progetto, con soluzioni che possono essere adattate al numero degli invitati, all'atmosfera desiderata e alle caratteristiche dell'evento.

A Falerna Marina, il Riva Restaurant & Lounge Bar offre una location affacciata sul litorale tirrenico calabrese, con ambienti che permettono di interpretare il ricevimento in modi diversi. La piscina, la Sunset Terrace, le due sale vetrate con vista panoramica sul mare e il giardino immerso nella natura costituiscono scenari differenti, da valorizzare in base alla stagione, allo stile della cerimonia e alle esigenze della coppia.

La proposta, tuttavia, non si esaurisce negli spazi del Riva. Con Riva in Tour il servizio catering, la struttura porta la propria esperienza, la cucina e il proprio staff anche in altre location, trasformando luoghi scelti dagli sposi in scenari per il loro evento. Una soluzione che consente di mantenere la stessa attenzione all'organizzazione e al servizio anche quando il matrimonio si svolge fuori dalla sede di Falerna Marina.

La partecipazione a Calabria Sposi ha rappresentato inoltre un'occasione per incontrare il pubblico e confrontarsi con professionisti del comparto, anche attraverso gli incontri internazionali dedicati al wedding tourism. Momenti di dialogo utili a esplorare nuove prospettive per il settore e a presentare le potenzialità dell'offerta wedding calabrese a interlocutori provenienti da altri mercati.



Roberto Gallo, proprietario del Riva Restaurant & Lounge Bar, commenta così la partecipazione alla manifestazione: «Calabria Sposi è stata un'importante occasione per incontrare le coppie e raccontare il nostro modo di intendere l'organizzazione di un matrimonio. Con “Matrimonio Senza Pensieri” vogliamo offrire un servizio completo, ascoltando i desideri degli sposi e occupandoci di tutti gli aspetti dell'evento, dalla location agli allestimenti, dalla cucina all'intrattenimento. E grazie a Riva in Tour possiamo mettere la nostra esperienza e il nostro staff a disposizione anche di chi desidera festeggiare in un luogo diverso dal Riva. Crediamo che ogni matrimonio debba rispecchiare chi lo vive e che il nostro compito sia rendere possibile questa personalizzazione, curando il percorso organizzativo con attenzione e professionalità. Gli incontri avuti durante la fiera, compresi quelli con operatori internazionali, sono stati un'ulteriore opportunità di confronto e crescita per il nostro progetto wedding».